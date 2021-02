Gerry Scotti, conduttore televisivo molto amato, da poco è diventato nonno. Il 15 dicembre, infatti, è nata la nipotina Virginia, figlia dell’unione di Edoardo Scotti con la giornalista Mediaset Ginevra Piola. I due genitori sono molto riservati, e quindi è stato per primo il nonno a presentare sui social la bambina.

La notizia della dolce attesa

Qualche mese fa Gerry Scotti, in un’intervista tv a Verissimo, aveva annunciato il lieto evento con queste parole: “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno”. Il presentatore Mediaset, pazzo di gioia, ha poi continuato così: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”.

Il ricovero per Covid

Purtroppo, ad offuscare questi mesi di immensa felicità in attesa della nipotina Virginia (che ha preso il nome dal nonno Gerry, all’anagrafe Virginio), c’è stato il ricovero per Covid. A metà novembre, infatti, Gerry Scotti è stato ricoverato all’Humanitas di Milano in condizioni critiche. Per 36 ore ha vissuto un’esperienza difficile nell’anticamera della terapia intensiva: “Ho perso 10 chili. Ho visto la storia vera del coronavirus, quello con la ‘C’ maiuscola“.

La foto con la nipotina

Dopo la malattia, Gerry Scotti ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dalla televisione per dedicarsi unicamente alla famiglia e soprattutto alla nuova arrivata.

Così è proprio il nonno che per primo posta una foto insieme alla bambina: “È da un po’ che non vi saluto, sono molto impegnato”, le parole che accompagnano la foto. I genitori di Virginia, infatti, sono persone molto riservate e poco social. Per questo è toccato al nonno il compito di presentare la bella nipotina, senza però ledere in alcun modo la sua privacy.

Prestissimo Gerry Scotti tornerà in televisione, con il programma Caduta Libera e, a partire dal’8 marzo, con Striscia la Notizia.

La foto apparsa sul profilo Instagram di Gerry Scotti

