In casa Rai potrebbe arrivare un piccolo ma deciso terremoto. Secondo quanto viene riferito da alcune indiscrezioni, Alberto Matano potrebbe lasciare La Vita in Diretta. A sostituirlo, ci sarebbe già pronto un nome che si è candidato proprio per questo ruolo.

Alberto Matano lascia La Vita in Diretta?

A parlarne, dalle pagine del settimanale Oggi, è il noto “gossipparo” Alberto Dandolo. Qui, viene infatti avanzata l’indiscrezione che Alberto Matano potrebbe non essere confermato alla guida del programma Rai. Il conduttore è in sella al rotocalco di Rai dal 2019, prima in coppia con Lorella Cuccarini con la quale è finita non in buoni rapporti, ora da solo.

Anche lui però potrebbe saltare: l’indiscrezione non è chiara sul perchè Matano dovrebbe lasciare La Vita in Diretta o se ci sia qualche malcontento in casa Rai (come è invece capitato per il caso di Pierluigi Diaco pochi mesi fa). Quello che Dandolo rivela quasi per certo, però, è il nome di chi dovrebbe e soprattutto vorrebbe sostituire Matano.

Chi prende il posto di Alberto Matano

L’indiscrezione parte infatti direttamente da qui. Il mezzobusto del Tg1 Francesco Giorgino sarebbe interessato a conduttore il contenitore della prima rete, al momento nelle mani di Matano. Dandolo, sulle pagine di Oggi, scrive: “Si sussurra che il noto mezzobusto sognerebbe un programma nel daytime di Rai per la prossima stagione televisiva“.

Questo programma sarebbe “un titolo molto forte” e Dandolo fa proprio il nome de La Vita in Diretta di Alberto Matano.

In più, viene anche riferito che lo stesso giornalista a settembre avrebbe rifiutato la conduzione di Uno Mattina, al momento condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. Se la Rai dovesse “accontentare” questo presunto desiderio di Giorgino, per Matano allora sarebbe ora di lasciare il programma.

La puntata numero 100

Il rumor su Matano arriva l’indomani di un giorno doppiamente speciale. La puntata di La Vita in Diretta di mercoledì 10 era la centesima per Alberto Matano, che ne ha approfittato per ringraziare i colleghi.

Inoltre, nella stessa Matano ha annunciato la nascita della “piccola Luna, la figlia della nostra Shaila, che in questi mesi ha sempre lavorato da casa“. Un doppio festeggiamento per la squadra del programma di Rai1, salvo che non sia proprio la rete a fare a Matano una sorpresa inaspettata, cedendo il suo posto a partire dalla prossima stagione,

