Di Alberto Matano si è parlato molto negli ultimi mesi, ma soprattutto a causa dei suoi diverbi con Lorella Cuccarini. In questi giorni, però, il giornalista e volto di La Vita in Diretta si è lasciato andare a delle rivelazioni interessanti riguardanti la sua vita sentimentale.

La vita sentimentale di Alberto Matano

Sulla vita personale di Alberto Matano si sa davvero poco. Il giornalista, infatti, non ama parlare troppo di sé, ed è tendenzialmente una persona riservata. Negli ultimi mesi vi sono state parecchie indiscrezioni rispetto a una sua possibile storia con Roberta Morise, anima de I Fatti Vostri.

I due, infatti, avevano scattato e condiviso sui social una foto in giro per le vie di Roma.

Poi, lo stesso Matano aveva pubblicato una storia in cui riprendeva le lacrime della conduttrice per le parole che Magalli le aveva rivolto nel corso dell’ultima puntata della scorsa edizione del programma. Ma nel corso di questa estate si è anche pensato che la Morise si stesse frequentando con Ignazio Boschetto, uno dei cantanti de Il Volo.

La verità sull’amore di Alberto Matano

In merito al suo aspetto fisico, l’opinionista di Ballando con le Stelle 2020 ha recentemente dichiarato a La Stampa: “È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico.

Non so se mi ha aiutato essere percepito come sex symbol, ma non l’ho presa come un punto di forza”.

In ogni caso, la notizia recente è che Alberto Matano è fidanzato. Sempre in quell’intervista, infatti, ha spiegato: “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti”.

Quando si tratta di vita privata, quindi, l’opinionista preferisce viversela al parlarne.

“Trovo spazio per i nipoti che crescono – ha raccontato – per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori“.

Alberto Matano e le voci sulla sua omosessualità

Nel recente passato, Matano ha fatto chiacchierare sul suo conto non solo per il fascino da sex symbol, ma anche per il suo orientamento sessuale. Alcuni, infatti, pensano che Alberto Matano sia omosessuale. Tra questi Lele Mora, che alla domanda di un utente su Instagram sul perché non si vedesse mai “l’amico speciale” di Matano aveva risposto: “Perché avrà qualcosa di speciale questo amico.

Un giorno lo capiremo. Quando farà outing [sic] si saprà tutto”.

Proprio sul tema della sessualità, dopo un attacco di Mario Adinolfi a una presunta “lobby gay di Rai 1”, Matano aveva dichiarato: “Incredibile come per colpire qualcuno si utilizzi, ancora oggi, l’orientamento sessuale”. E continuava: “Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”.

Approfondisci

TUTTO su Alberto Matano

Alberto Matano risponde a Lorella Cuccarini: “Non ho mai litigato con nessuno”

Alberto Matano a La Vita in diretta: “Abbiamo paura”