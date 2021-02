La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha vissuto, nel corso dello scorso weekend, attimi di vero sgomento. Pare infatti, che dei ladri abbiano fatto irruzione nell’abitazione dei due a Trento.

Solo nelle ultime ore l’accaduto è stato reso noto da Ignazio Moser, che ha spiegato che la coppia è rimasta profondamente turbata dall’accaduto e che le perdite sarebbero ingenti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la refurtiva dei ladri

L’unico accenno sui social a quanto successo è riscontrabile nelle stories di Ignazio Moser, che solo oggi racconta l’accaduto: “Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari ovviamente”.

La storia pubblicata su Instagram da Ignazio Moser

Ignazio Moser è sicuramente rimasto profondamente scosso da quanto è accaduto, e non ha intenzione di mostrare alcuna clemenza nell’augurare a chi si è macchiato del reato il peggio possibile: “Spero che le medicine non vi bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Nell’abitazione di Trento, Cecilia e Ignazio vivono insieme a Francesco Moser, celebre ciclista e padre di Ignazio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme dal 2017

La coppia Rodriguez-Moser è nata nel 2017 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip (al tempo Cecilia era fidanzata con Francesco Monte e la rottura tra i due, in diretta televisiva, è stata un vero e proprio fenomeno mediatico).

I due stano insieme da quel momento, pur con qualche alto e basso: l’anno scorso i due hanno vissuto una crisi che li ha momentaneamente separati, ma ora sembrano più felici che mai. Un nuovo motivo di felicità si è aggiunto da qualche mese per tutta la famiglia Rodriguez, visto che Belèn è incinta al quinto mese di un bimbo nato dall’unione con Antonino Spinalbese.

