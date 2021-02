Pochi giorni fa, Matilde Brandi avrebbe rivelato di una presunta crisi di matrimonio tra un’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il marito: parliamo di Myriam Catania e Quentin Kammermann. A parere della Brandi, ospite di Casa Chi, il motivo della rottura sarebbe da attribuire ad una passione segreta dell’amica per Mario Ermito.

Le rivelazioni di Matilde Brandi

La Brandi, durante l’ospitata a Casa Chi, si è fatta sfuggire delle informazioni circa la vita sentimentale dell’ex compagna di avventura Myriam Catania: “Parlo spesso con lei, siamo amiche, e credo che si sia lasciata col marito, che abbiano dei problemi”. Secondo la Brandi, quindi, il matrimonio di Myriam e Quentin sarebbe in crisi ed il motivo potrebbe essere la passione per un altro uomo. Ma i diretti interessati arrivano a smentire decisamente ogni dichiarazione fatta a riguardo.

La showgirl, a proposito della crisi dell’amica, avrebbe aggiunto: “Myriam mi ha confidato che Mario Ermito le piace e che è un bellissimo ragazzo, poi non so se è successo qualcosa di consistente. Diciamo che se Myriam e Mario si mettessero insieme sarebbero una bella coppia”.

Mario Ermito: la smentita

Mario Ermito, intervistato da Fanpage.it, smentisce le voci che lo vorrebbero sempre più vicino all’attrice romana e alla domanda su una possibile frequentazione risponde: “Assolutamente no, tutto finto. Mi stanno attribuendo donne a destra e a manca”. E aggiunge: “Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei“.

Alle illazioni su un presunto bacio tra i due risponde piccato: “Nessun bacio. Se fosse stato vero e lei fosse stata single, non ci sarebbe stato nulla di male. Ma lei ha un compagno e fare determinate insinuazioni diventa delicato. Io ci ho riso sopra, Myriam ha un figlio“.

La fine del matrimonio della Brandi

La Brandi, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, ha colto l’occasione per parlare del suo matrimonio naufragato appena uscita dalla casa e pare che dopo la rottura qualche corteggiatore si sia presentato.

Lei stessa ha dichiarato: “Diciamo che si sono fatti avanti pochi, qualcosa c’è stato. Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare e il Grande Fratello deve farmi rifidanzare. Io sono molto selettiva”