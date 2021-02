Dopo 10 giorni, è arrivato il momento fatidico per la nascita del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. Due giri di consultazioni dopo, il professore e premier incaricato è salito al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella e sciogliere la riserva su un eventuale suo esecutivo che, guardando agli endorsment dati dai partiti nei giorni scorsi, non dovrebbe essere in dubbio. Mario Draghi ha comunicato la lista dei nuovi ministri.

Draghi da Mattarella: parte il nuovo Governo

L’esito del voto del Movimento 5 Stelle ha chiuso la partita: Mario Draghi è così salito al Quirinale per dare il suo responso, frutto del doppio giro di incontri con i vari leader. Ampissima la maggioranza dichiarata dalle consultazioni: Pd, Leu, M5S, Italia Viva (tutta la scorsa maggioranza) ma anche Forza Italia e Lega hanno dato il proprio supporto, per un Governo tecnico-politico di larghissime intese e concentrato sui temi della ripresa e soprattutto della Transizione Ecologica.

Dopo l’incontro con Mattarella, il Segretario Zampetti ha confermato quanto ci si aspettava: “Mario draghi sciogliendo la riserva formulata il 3 febbraio ha accettato di formare il nuovo governo e ha sottoposto le proposte relative alla nomina dei ministri“

La lista dei Ministri del Governo Conte

Quindi, è toccato proprio al nuovo Presidente del Consiglio Mario Draghi prendere la parola, per comunicare la lista dei nuovi Ministri:

Ministro per l’Economia e Finanze: Daniele Franco

Ministro della Salute: Roberto Speranza

Ministro della Transizione Ecologica: Roberto Cingolani

Ministro della Difesa: Lorenzo Guerini

Ministro della Giustizia: Marta Cartabia

Ministro degli Esteri: Luigi Di Maio

Ministro degli Interni: Luciana Lamorgese

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: Andrea Orlando

Ministro per lo Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti

Ministro dell’Istruzione: Patrizio Bianchi

Ministro per l’Università e la Ricerca: Maria Cristina Messa

Ministro della Cultura: Dario Franceschini

Ministero del Turismo: Massimo Garavaglia

Ministro per il Sud e Coesione Territoriale: Mara Carfagna

Ministro per le Disabilità: Erica Stefani

Ministro per le Pari Opportunità: Elena Bonetti

Ministro per le Politiche Giovanili: Fabiana Dadone

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Stefano Patuanelli

Ministro dei Trasporti: Enrico Giovannini

Ministro per gli Affari Generali e le Autonomie: Maria Stella Gelmini

Ministro della Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta

Ministro per l’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale: Vittorio Colao

Ministro dei Rapporti col Parlamento: Federico D’incà

Molte poltrone sono rimaste quindi uguali a quelle del precedente Conte Bis: 11 le riconferme nell’esecutivo, solo 2 hanno cambiato Ministero. E sono scongiurati i timori di chi temeva un governo troppo tecnico. Sono infatti 15 i ministri politici, 8 quelli tecnici voluti da Mario Draghi

Cosa succede ora: i tempi del nuovo Governo

Dopo lo scioglimento positivo della riserva, si mette ora in moto la macchina per dare il via al nuovo Governo.

La cerimonia di giuramento e il passaggio di campanella con Giuseppe Conte sarà snellita per rispettare le misure anti-Covid. Quindi, Draghi dovrà presentarsi. Quando avverrà il giuramento suo e dei nuovi Ministri, è certo: si terrà sabato 13 alle ore 12.00

Poi toccherà al voto al Senato previsto per martedì 17, e alla Camera mercoledì 18. Incassata la fiducia (salvo sorprese dell’ultim’ora), potrà quindi tenersi il primo Cdm dell’Era Draghi, che metterà fine alla crisi di governo durata un mese.

