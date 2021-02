Un video che mostra la professoressa di Porto Empedocle –nonché Sindaco della città- Ida Carmina mentre si fa lisciare i capelli in classe da un’alunna sta facendo il giro del web.

Ad essere condannate, oltre che l’attitudine della donna a insegnare e contemporaneamente farsi acconciare i capelli da una delle sue alunne, sono anche le palesi violazioni delle norme anti-Covid che dovrebbero essere rispettate in qualsiasi luogo pubblico e, a maggior ragione, in una scuola.

Prof di porto Empedocle: mascherina abbassata e niente distanziamento

Ida Carmina è seduta alla cattedra: ha la mascherina abbassata sul viso e parla agli studenti. Dietro di lei c’è una delle sue alunne, anch’essa con la mascherina calata oltre il naso. Mentre la prof-Sindaco spiega la lezione, l’alunna con una piastra rosa in mano le alliscia i capelli. A filmare, tra qualche risatina smorzata, è uno degli alunni, che poi diffonde il video sui social.

Oltre a venir meno alla missione pedagogica (l’alunna “parrucchiera” dovrebbe essere dietro il banco ad ascoltare come tutti gli altri e non si comprende perché non sia così), non c’è nessun rispetto per le norme di distanziamento: i contatti tra prof e alunna sono fisici e prolungati, e per giunta nessuna delle due utilizza i dispositivi di protezione nel modo giusto.

In un momento così delicato per la lotta alla pandemia, mentre molte scuole sono costrette a chiudere per l’esplosione di focolai, immagini del genere hanno fatto ulteriormente arrabbiare la comunità di Porto Empedocle.

Fonti locali riportano che la donna si sarebbe definita “amareggiata per quanto successo”. Da parte della comunità cittadina sono molti coloro che l’hanno criticata, anche se sui social in molti si sono schierati dalla sua parte, attribuendo il suo comportamento alla sua abituale attitudine spontanea.

Ida Carmina, oltre a essere insegnate, è anche il Sindaco della città dal 2016, e fa parte del Movimento 5 Stelle.

Guarda il video: