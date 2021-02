Visita a sorpresa al Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli, che ritrova Ariadna Romero, sua ex compagna. Nonostante i due non stiano più insieme, li lega ancora una stima profonda e un filo speciale: il figlio Leonardo. “Sono orgogliosa del papà che sei“, le parole di affetto e ammirazione della modella.

Visita a sorpresa per Pierpaolo Pretelli

L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, la modella Ariadna Romero, è pronta a fare una visita a sorpresa al concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante la rottura della loro storia d’amore, dalla quale è nato anche un figlio di nome Leonardo, i rapporti tra i due sono sempre rimasti buoni. La modella era già stata protagonista di un incontro con il ‘Vippone’ poco prima di Natale, quando ebbero un incontro in passerella. In quell’occasione Ariadna gli mostrò alcune foto del figlio e, a corredo, fu mandata in onda anche una clip del piccolo davanti alla quale Pierpaolo crollò in lacrime.

Ma la Romero è anche stata al centro di numerose attenzioni nelle ultime settimane per l’affaire Pierpaolo Pretelli/Elisabetta Gregoraci, sul quale si è espressa più volte.

“Orgogliosa del papà che sei“

Ma questa sera le attenzioni sono solo per loro due. Nella Casa, separati da un vetro divisorio, Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si ritrovano e l’incontro si preannuncia davvero speciale. L’intento principale della modella è quello di tranquillizzare il ragazzo, spesso preoccupato per le eventuali critiche mosse dal pubblico inerenti alla gestione del flirt con Elisabetta Gregoraci prima e con Giulia Salemi poi.

“Tu mi devi una cosa – spiega la Romero a tu per tu con l’ex – Non ti voglio vedere triste, io non voglio sentire che dai retta a gente che non sa: con Leonardo vivo io“.

Il riferimento è al figlio che, come spiega la modella, “ti adora e non ha mai smesso di guardarti. Tu sei la sua vita. Sono qua per dirti: so i sacrifici che hai fatto per stare qua, per questo non puoi arrenderti. Leo diceva in un video che ‘papà deve vincere’. Tu glielo devi“.

Il ragazzo, con gli occhi visibilmente lucidi, ringrazia l’ex compagna e madre del suo Leo: “Io ne approfitto per dirti grazie per la donna e la mamma che sei“. Dello stesso pensiero è Ariadna: “E io sono orgogliosa del papà che sei, e non devi dare spiegazioni a nessuno“.

