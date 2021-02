Lidia Schillaci è una cantante e attrice siciliana, nota per aver vinto la nona edizione del programma televisivo Tale e Quale Show – il torneo, condotto da Carlo Conti. Nel corso della sua carriera, Lidia ha collaborato con Eros Ramazzotti, Max Pezzali ed Elisa. Ha firmato le colonne sonore di alcuni noti spot pubblicitari e della fiction Non smettere di sognare, che la vede anche nel cast degli attori della seconda stagione.

Lidia Schillaci: biografia e albori della carriera

Lidia Schillaci è nata a Palermo il 28 marzo 1984 ed è cresciuta a Castellammare del Golfo. L’infanzia della cantante non è però stata semplice: quando aveva quattro anni, il padre ha abbandonato lei, il fratello e la madre di Lidia, incinta del terzo figlio. L’uomo è tornato molti anni dopo e, come la cantante stessa ha raccontato a Diva e Donna, “È tornato a cercare me e i miei fratelli… All’inizio non è stato facile, ma oggi i rapporti sono sereni… È stato un dolore molto forte, ne parlo con fatica, ma grazie a tutto questo, forse, oggi sono forte…”.

La musica è sempre stata la sua passione e l’ha portata a frequentare il conservatorio di Trapani, dove ha studiato pianoforte per 5 anni. Si è successivamente avvicinata al canto, iniziando nel 1996 a prendere lezioni di canto jazz presso la scuola “Brass Group” di Palermo, dove ha avuto come insegnante Maria Pia De Vito, una delle più famose in Europa. Per Lidia Schillaci le collaborazioni con grandi nomi del panorama musicale sono iniziate quando era ancora giovanissima.

Ha collaborato, tra gli altri, con Eros Ramazzotti, che nel 2006 l’ha scritturata per i tour mondiali nei duetti della cantante Anastacia, e con Max Pezzali come corista.

L’esperienza su Periscope, il “palcoscenico aperto”

Come si legge sul sito lidiaschillaci.com, Lidia si è fatta notare online attraverso Periscope, applicazione gratuita di video streaming acquistata da Twitter a marzo 2015 (e che verrà definitivamente chiusa a marzo 2021, ndr). “Ho iniziato ad usare Periscope non appena ne ho scoperto l’esistenza è ed stata un’ occasione: ho scoperto un palcoscenico aperto, a mia disposizione, senza limiti, dove potermi esprimere musicalmente; un luogo libero dove incontrare persone da ogni parte del mondo“, si legge sul sito.

“È stato un po’ come vivere un sogno che avevo lì da parte. Nel giro di pochissimi giorni, senza nemmeno rendermene conto, mi sono ritrovata in testa alla classifica dei personaggi “Most Loved” ed il mio video “Singing Round Midnight #LidialiveNight” è stato inserito tra i “Featured video” di Periscope.

Tutto è stato davvero sorprendente, inaspettato e travolgente“. Proprio attraverso Periscope Lance Ulanoff, capo redattore di Mashable.com, ha notato Lidia e l’ha citata sullo noto sito americano. Il nome di Lidia Schillaci è rimbalzati poi su Wired.com e su Wired.it. Oggi Lidia è uno dei principali casi di studio citati da Twitter in ambito musicale e web.

Lavoro e carriera di Lidia Schillaci

Come anticipato, la carriera di Lidia Schillaci è iniziata presto, quando da giovanissima ha affiancato cantanti di successo nei loro tour, come Eros Ramazzotti, Max Pezzali, fino ad arrivare a Elisa.

Il 2015 è l’anno in cui, con la sua versione del famoso brano “Silent Night“, Lidia ha firmato la colonna sonora dello spot natalizio “Auguri da Wind”. Tra il 2015 e il 2016, la cantante è stata impegnata nel suo progetto #LidiaLive #StreetShow, che consisteva in appuntamenti musicali in live streaming dalle strade e piazze di Milano, Roma e Palermo.

Nel 2017, Lidia è tornata a dare voce e musica a un noto spot pubblicitario; ha proposto la sua versione di “Come te non c’è nessuno“, utilizzata come colonna sonora della campagna Tv/Web/Radio “Nutella Unica” di Ferrero.

Oltra alla carriera di cantante, Lidia Schillaci ha anche recitato nell fiction “Non smettere di sognare 2”, per la quale ha curato anche la colonna sonora nella prima stagione e alcuni brani della seconda. Si occupa anche da tempo dello spazio musicale nel programma “Edicola Fiore” di Fiorello, tra i primi ad accorgersi di lei e a volerla come collaboratrice. Infine Lidia Schillaci è la voce solista del coro del talent show “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci su Rai1.

La partecipazione a Operazione Trionfo

Il primo programma televisivo a cui ha partecipato Lidia Schillaci è Operazione Trionfo. Andato in onda nel 2002 e condotto da Miguel Bosè, Operazione Trionfo ha visto un’allora diciottenne Lidia Schillaci tra i concorrenti, che si presentava con lo pseudonimo “Lydia”. All’interno del talent la giovane Lidia ha avuto occasione di è cantare con Celine Dion, Anastacia, Loredana Bertè, Patty Pravo e Nek. Fin da subito, con il suo talento e il suo sorriso, Lidia ha conquistato il pubblico e si è aggiudicata il secondo posto sul podio al termine del programma. Secondo posto che le è poi valso un contratto con la Warner Music Italy.

Lidia Schillaci, vince il Tale e Quale Show 2020 interpretando Mina

Nel 2019 Lidia Schillaci è stata una concorrente del programma Tale e Quale Show, programma condotto da Carlo Conti e nel quale i partecipanti devono imitare il look, lo stile e la performance di cantanti famosi. In quell’edizione, Lidia si è classificata terza ed è stata promossa per partecipare alla competizione denominata Tale e Quale Show – Il torneo. Qui Lidia, che si è classificata seconda, si è sfidata con 6 vip protagonisti delle edizioni precedenti: Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Alessandra Dursian, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia e Antonio Mezzancella.

Lidia Schillaci interpreta Mina nell’ultima puntata di “Tale e quale show – il torneo” 2020

Nell’edizione 2020 del torneo dei campioni, Lidia Schillaci torna per la fase finale del programma. Nelle puntate veste i panni di Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero e Beyonce, ma è l’interpretazione da brividi che Lidia Schillaci fa di Mina in occasione dell’ultima puntata del programma, che le permette di aggiudicarsi la vittoria.

Lidia Schillaci e Luca Favilla

Della vita privata di Lidia si sa poco, data la riservatezza della cantante. Tuttavia, durante una puntata del programma Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, aveva dichiarato di avere una relazione con Luca Favilla, ballerino del talent Ballando con le Stelle, del cui coro la Schillaci è la voce solista. La relazione sarebbe terminata nel corso del 2020.

