Appena 10 giorni fa, il ballerino e conduttore Stefano De Martino ha dovuto dire addio alla nonna, che si è spenta, da quello che si sa, a causa di un tragico incidente domestico. Il ballerino è stato ospite nelle scorse ore di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio e ha ricordato la nonna.

Stefano De Martino ricorda la nonna

Un incidente domestico ha portato via la nonna di Stefano De Martino lo scorso 5 febbraio. Il ballerino e conduttore era molto legato alla nonna, tanto da condividere spesso sui social sue foto o piccoli video divertenti. Nelle scorse ore ha potuto parlarne in tv, ricordandola: “Mia nonna mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Le donne così, rispetto ad uomini come mio nonno che, da commerciante qual era, aveva un certo tipo disposizione nella società, si appoggiava sempre all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola“, ha ricordato Stefano ripensando al rapporto tra i due.

E ancora: “Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti“, “Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole. Oggi si ha paura di dirlo perché se dici una cosa a favore è per forza a discapito delle donne, invece non è così: credo ci sia un equilibrio casalingo tradizionale che bisogna tenere bene a mente“.

Stefano De Martino e il legame con la nonna

De Martino aveva già parlato in televisione della nonna.

Quella volta era stato stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa: “Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede ‘Ma quando vai da Fazio?’ E io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua“, aveva detto. La nonna era comparsa anche nel documentario di Real Time sulla vita di De Martino. L’affetto del ballerino per la nonna era evidente dallo sguardo, mentre la nonna aveva per lui solo parole di orgoglio.

