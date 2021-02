Ormai tutti gli occhi sono puntati su quella che sembra ormai la neo coppia di questo Grande Fratello vip. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini e sembrano ormai aver sdoganato il loro rapporto. I due dormono insieme, si cercano da giorni e, sembra, che ogni tanto ci scappi anche qualche bacio. A commentare quindi l’improvvisa intraprendenza di Andrea, c’è il fratello, Nicolò Zenga.

Grande Fratello vip: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sempre più dolci

Dolci baci, dolci confessioni. Ormai Rosalinda ha deciso di esporsi e Andrea si fa avanti senza dubbi per cercare di conquistare il cuore dell’attrice. Nella notte hanno passato ore tra baci, abbracci e qualche confessione sussurrata, come ci vuole in questi casi. La Cannavò alla fine decide di essere chiara e rassicurare Zenga sulle sue intenzioni. “Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato“, spiega l’attrice, “Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito“. Insomma, Zenga dovrebbe aver capito da che parte tira il vento e ora tocca a lui.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il parere di Nicolò Zenga

Nicolò Zenga ha commentato nello scorse ore la svolta che il fratello ha imboccato nella Casa. Insieme a lui anche Annie Mazzola e Awed. 2Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo”, rivela Zenga il più onestamente possibile ai due che lo incalzano. Lui però conosce bene il fratello, e una idea certamente se l’è fatta: “Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa.

Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo, se lo vogliamo chiamare così… Quindi, o lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va’“, cerca di ricostruire. I commenti per il carattere di Andrea si sprecano, dentro e fuori dalla Casa: “Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare“, ha commentato Awed con il supporto sia di Nicolò Zenga e Annie Mazzola.