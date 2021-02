Influencer, con il sogno di entrare in Polizia, la torinese Cecilia Zagarrigo ha alle spalle una nota carriera televisiva. Numerose sono le volte che la Zagarrigo si è ritrovata a scendere le scale più famose, quelle di Uomini e Donne. Numerose quante sono le volte in cui la Zagarrigo ha preso parte al dating show più longevo d’Italia tanto che proprio di recente, prima che il nome della nuova tronista venisse reso noto, si pensava potesse essere lei la candidata ideale ad occupare il trono. Molto amata e seguita sui social anche grazie alla visibilità offertale da Maria De Filippi, ecco cosa fa nella vita Cecilia Zagarrigo.

Cecilia Zagarrigo tra studio, lavoro e successo su Instagram

Nata a Torino il 30 luglio 1994, Cecilia Zagarrigo studia nel capoluogo piemontese dove si è diplomata e ha iniziato l’Università. Seguendo le orme del padre avvocato, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza e non ha mai nascosto il sogno di entrare nella Polizia di Stato.

Cecilia Zagarrigo su Instagram

In attesa della corona d’alloro, Cecilia Zagarrigo lavora come influencer ed è seguita l’agenzia di comunicazione e web marketing Steve&More Consulting di Stefano Monte, fratello del più noto Francesco. I suoi oltre 850mila followers su Instagram sono solo un simbolo del buon lavoro di collaborazione con la sua agenzia.

Cecilia a Uomini e Donne: sempre ad un passo dalla scelta

A lanciarla nel mondo della televisione è il fortunatissimo Uomini e Donne della De Filippi. Cecilia è entrata per la prima volta nello studio Mediaset nel 2016, pronta a corteggiare Oscar Branzani.

Convinta che non ci fosse intesa con Branzani, ha lasciato lo studio. Branzani scelse poi, al termine del suo trono, Eleonora Rocchini. La ricerca dell’amore non si è però fermata a quella singola esperienza. Luca Onestini, un altro tronista, aveva infatti deciso di chiamarla come corteggiatrice insieme a Giulia Latini e Soleil Sorge, quest’ultima scelta dal tronista.

Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne

La breve storia con Carlo Pietropoli

La terza volta è quella buona.

A giugno del 2020, infatti, viene scelta da Carlo Pietropoli. La relazione, partita già tra mille difficoltà dovute a litigi e al lockdown però, non decolla: a ottobre, dopo appena 5 mesi, i due annunciano la rottura.

Tentatrice a Temptation Island: l’amicizia con Macchi

Prima della breve ma intensa parentesi con Pietropoli, Cecilia ha partecipato, nelle vesti di tentatrice alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Anche nel programma d’amore estivo è riuscita a farsi notare, soprattutto per una vicinanza a Stefano Macchi, entrato in coppia con Anna Pettinelli.

Lo stretto rapporto tra Stefano e Cecilia ha fatto storcere il naso alla fidanzata Anna, che ha richiesto un confronto immediato. La coppia, uscita insieme, ha avuto modo di chiarire le gelosie con la Zagarrigo qualche mese dopo a Uomini e Donne. In quest’occasione Cecilia ha affermato che nel rapporto con Stefano non c’era alcuna malizia, solo una bella amicizia.

Instagram: il successo delle imitazioni

Cecilia Zagarrigo sa come usare i social e dare un’impronta tutta sua.

Ironica, con la sua filosofia del “mai una gioia” come scrive nella descrizione, mostra i lati di sé più disparati. Dagli allenamenti a scorci di vita quotidiana all’amore per i tatuaggi, spesso protagonisti dei suoi scatti.

Cecilia Zagarrigo mostra i suoi numerosi tatuaggi su Instagram. Fonte: Instagram

Ma ciò che più la rende amata dal pubblico sono le imitazioni – quella di Cecilia Rodriguez è la più riuscita – e l’ironia sul mondo maschile.

La Zagarrigo, infatti, porta spesso sul suo profilo video in cui tratta scherzosamente di luoghi comuni sugli uomini realizzando scenette o monologhi volti a suscitare il riso.

Nuova tronista a Uomini e Donne? Per il momento no

Nelle ultime settimane impazzava sul web la notizia di una sua possibile nuova partecipazione all’ormai rodato Uomini e Donne. Questa volta, però, avrebbe dovuto giocare nelle vesti di tronista e non più di corteggiatrice. Ipotesi ormai sfatata però dopo l’arrivo e la conferma della nuova tronista, Samantha.

