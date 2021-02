Una conduttrice di Mediaset approda a Sanremo, Barbara Palombelli sbarca alla 71esima edizione del Festival accanto ad Amadeus. Mancano pochi giorni ormai all’inizio della kermesse che sarà rigorosamente senza pubblico e che, alle battute finali continua ad incappare in problemi. Ultimo in ordine cronologico, dopo il caso Fedez, che ha rischiato la squalifica, è quello della positività del tampone di uno dei big.

Intanto spunta un altro nome tra i super ospiti della finale!

Festival di Sanremo: arriva Barbara Palombelli

Barbara Palombelli sarà al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, a rilanciare la notizia è stata l’Ansa che ha svelato quando la Palombelli sarà a Sanremo. La giornalista e conduttrice prenderà parte alla quarta serata, quella di venerdì dedicata alla semifinale.

La conduttrice di Forum e Stasera Italia, programmi di Mediaset, scenderà dalla scalinata. Oltre a lei, accanto ad Amadeus ci saranno Naomi Campbell, Elodie, Matilda De Angelis e, con molta probabilità, anche Vanessa Incontrada.

Il commento di Barbara Palombelli

Repubblica ha riportato la reazione della conduttrice, che si è detta di non stare più nella pelle: “Ho ricevuto una telefonata di Amadeus… e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo!” si legge. “Sono stata al Festival varie volte come giornalista e in giuria ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà un’emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia è la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la tv con noi bambini… quest’anno, poi, sarà un’edizione speciale!

“

“Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza da andare!”

Francesco Gabbani ospite

Intanto arrivano altri nomi tra i super ospiti della serata finale, tra questi spunta quello di Francesco Gabbani che salirà sul palco dell’Ariston il 6 marzo.

Gabbani si esibirà insieme ad Ornella Vanoni.

