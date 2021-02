Manca davvero poco all‘accensione delle luci sul palco dell’Ariston, il Festival di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo e, anche se ormai c’è l’ufficialità dell’assenza del pubblico, l’attesa è tanta e la voglia di cantare per gli artisti in gara è tanta.

Mentre l’organizzazione va avanti, Amadeus continua a dare qualche piccola anticipazione in merito a chi ci sarà e non ci sarà. Fino ad ora ci sono diverse certezze; ad esempio Achille Lauro sarà ospite fisso tutte le sere, ci sarà Ibrahimovic, anche se recentemente ne è stata chiesta l’esclusione, ci sarà anche Naomi Campbell… In questi giorni di toto-nomi, è stato confermato il grande ritorno del maestro Beppe Vessicchio, senza il quale non si può parlare di Festival, e Ornella Vanoni.

C’è però un nome che continua a tornare, e che era stato accoratamente richiesto dai fan: quello di Vanessa Incontrada. Finalmente Amadeus ha dato una (mezza) risposta.

Vanessa Incontrada a Sanremo

Amadeus si è finalmente sbilanciato sulla presenza di Vanessa Incontrada alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, durante il suo collegamento con Marco Liorni a ItaliaSi, il direttore artistico del Festival ha detto: “L’ho incontrata, ma non dico di più”.

Tanto è bastato a far sognare i fan che da anni sperano di vedere la bella conduttrice scendere la scalinata dell’Ariston. Insomma, manca davvero poco per scoprire se questo sogno si realizzerà o meno.

L’appello per Vanessa Incontrada

Tutto era nato durante il periodo dei Seat Music Awards, che avevano visto la conduzione di Vanessa Incontrada insieme a Carlo Conti. La conduttrice ha raccolto così tanti consensi anche grazie ad un video che la immortalava dietro le quinte mentre canticchiava Fai rumore di Diodato.

Incantati dalla sua figura, i fan si sono decisi a perorare la causa di Vanessa Incontrada a Sanremo.

