Il Festival di Sanremo 2021 si avvicina e, mentre ci sono già conferme riguardo alla presenza fissa del calciatore Zlatan Ibrahimović, di Achille Lauro ed Elodie in qualità rispettivamente di super-ospiti e di co-conduttrice, inizia il “toto nomi” sulle presentatrici di questa edizione. Molte le indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni e che riguardano showgirl e attrici molto amate dal pubblico. Proprio di recente, sarebbe venuto fuori anche il nome di Gigi D’Alessio, che presenzierebbe al Festival come “grande ospite”.

Diletta Leotta e Georgina Rodriguez o Giovanna Civitillo?

Tra le voci sulle possibili conduttrici di Sanremo 2021, ce n’è anche una che riguarda il ritorno di due protagoniste dell’edizione 2020, secondo le indiscrezioni di Chi riportate da molte testate.

Se venisse confermata, Amadeus e Fiorello non sarebbero gli unici a calcare per due anni consecutivi il palco dell’Ariston!

Pare infatti che siano spuntati anche i nomi della giornalista Diletta Leotta e della modella Georgina Rodríguez, come possibili presentatrici della kermesse. Secondo quanto invece riporta Blogo, si vocifera anche della possibile presenza di Giovanna Civitillo, showgirl e ballerina, nonché moglie di Amadeus.

Le indiscrezioni sulle conduttrici di Sanremo 2021

Ma sono molte le ipotesi su quali possano essere le conduttrici del Festival di Sanremo 2021. Sembra che sarebbero già diverse le donne del mondo dello spettacolo contattate per prendere parte agli appuntamenti del Festival. Tra queste, ci sarebbe l’attrice Miriam Leone, protagonista di serie televisive di successo come 1992, 1993, 1994, di pellicole come Fai bei sogni di Marco Bellocchio e Diabolik dei Manetti Bros, in uscita nel 2021, in cui veste i panni di Eva Kant.

Di recente, l’attrice ha anche preso parte allo show televisivo del ballerino Roberto Bolle, Danza con me.

Un altro nome è poi quello di Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice e showgirl amatissima dal pubblico che potrebbe presentare accanto ad Amadeus e Fiorello il Festival. Ci sarebbe poi da annoverare tra le “papabili” anche un’altra attrice di talento, Matilde Gioli, protagonista di recente dell’apprezzata serie televisiva Rai Doc – Nelle tue mani. Dunque, non resta che attendere che il Festival prenda forma per sapere se questi nomi saranno confermati oppure no.

