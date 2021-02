Sabato 20 febbraio: la strategia è chiara. La Rai sta cercando in ogni modo a tener testa al programma di Maria De Filippi e stasera ci proverà con una serata in omaggio alla famosissima ed apprezzata Patty Pravo. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dagli studi Voxon in Roma, Rai 1 presenta A grande richiesta – Minaccia bionda. Una serata omaggio per una delle protagoniste della misura italiana più amata di sempre: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. A condurre la serata ci sarà Flavio Insinna collega della Pravo nella giuria de Il cantante mascherato. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco: Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi e Nina Zilli, Elettra Lamborghini e molti altri.

Su Rai 2 questa è la serata dedicata ai polizieschi. Alle 21.05 si comincia con il 19esimo episodio della 2ª stagione di F.B.I. intitolato Relazioni pericolose. Si prosegue con la serie Blue Bloods, in prima visione Rai, e si conclude con Instinct.

Rai 3 dedica la serata alla commedia italiana Confusi e felici, con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione. Lo sa bene Marcello, professionista che un giorno decide di mollare tutto. È allora che Silvia, la sua segretaria, decide di radunare tutti i suoi pazienti che insieme cercheranno di risollevare il morale del dottore per condurlo ad una vita migliore.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 continua la messa in onda dei più celebri film della coppia Bud Spencer e Terence Hill.

Questa sera è il turno di Chi trova un amico trova un tesoro.

Su Canale 5 va in onda la 7ª puntata del pepale-show dei record C’è posta per Te. Nella scorsa puntata abbiamo potuto apprezzare la commovente storia di Francesca ma anche quella di Eugenio e Antonella. Quest’ultima, ha deciso di non aprire la busta e di mettere definitivamente un punto alla relazione con l’ex marito.

Su Italia 1 alle 21.16 va in onda lo spassoso film d’animazione Minions.

Gli altri

Su La7 va in onda Eden – Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò.

Su Rai 4 va in onda il film Omicidio al Cairo, ambientato in Egitto poche settimane prima dello scoppio delle agitazioni e delle proteste della Primavera Araba.

Sandra Bullock, Ryan Gosling e Michael Pitt sono i protagonisti di Formula per un delitto, il thriller in onda questa sera su Iris.

Infine sul canale 20 Mediaset vi segnaliamo Bastardi senza gloria, un film di Quentin Tarantino ed interpretato da un cast eccezionale che racconta le vicende di un gruppo di soldati americani-ebrei in cerca di nazisti.

