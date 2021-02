Sylvie Lubamba è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, dove ha fatto chiarezza sulla sua vita sentimentale. Pochi giorni fa è uscita la notizia che la modella non avrebbe avuto rapporti intimi per 7 anni, ed effettivamente Sylvie Lubamba conferma di essere decisamente casta.

Nello studio di Pomeriggio Cinque rivela poi di aver incontrato una persona speciale, che sarebbe Alessandro Di Giuseppe, autore de Le Iene. Il diretto interessato però chiama tempestivamente il programma di Barbara d’Urso per smentire la notizia.

Sylvie Lubamba: “Ho una vita sessuale molto scarsa“

Sylvie Lubamba interviene a Pomeriggio Cinque e fa chiarezza sul gossip che la vorrebbe priva di una vita intima da 7 anni. Barbara d’Urso chiede a bruciapelo: “Tu sei casta da 7 anni, per scelta?“. La modella replica smentendo in parte la notizia: “No, non esageriamo. Diciamo che ho una vita sessuale molto scarsa“.

La modella spiega che sono nel conteggio i 3 anni di carcere, a cui è stata condannata per uso indebito di carte di credito. Un’esperienza che l’ha profondamente segnata.

“Nel 2014 ad agosto sono stata convocata in caserma per poi essere tradotta a Rebibbia“, racconta, “Quindi dal 6 agosto del 2014 al 25 dicembre 2017 per forza di cosa non ho avuto nessun tipo di rapporto intimo“. Da quel momento, spiega Sylvie Lubamba a Pomeriggio Cinque, “la mia vita intima è rimasta scarsissima“.

L’incontro con l’autore de Le Iene

La modella racconta poi che le cose sono cambiate: “Io sto bene. Il 7 di febbraio è uscita la notizia della mia scarsa vita intima, poi l’11 di febbraio ho incontrato una persona che mi piace molto“.

L’uomo in questione sarebbe “un autore nonché inviato de Le Iene“, confessa Sylvie Lubamba, dichiarando che si chiama Alessandro.

La modella chiarisce che “con lui non è ancora successo niente” e che ha chiesto il permesso prima di fare il suo nome. L’autore de Le Iene sarebbe Alessandro Di Giuseppe: “Lui ha detto ‘Sylvie, sei una ragazza che mi piace molto e io ho sempre avuto un sesto senso.

Frequentiamoci, capiamo dove andrà a finire il nostro rapporto, però io avendo 50 anni e tu 48, ho un progetto serio’. Cerchiamo di capire come andrà a finire“.

La telefonata a Pomeriggio Cinque che smentisce Sylvie Lubamba

Poco dopo però Alessandro Di Giuseppe chiama in diretta per smentire. “Ha appena chiamato, smentisce la storia dell’incontro“, dichiara Barbara d’Urso. Sylvie Lubamba si difende: “Io non sono una bugiarda, ho chiesto“.

