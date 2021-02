La Caserma, il nuovo docu-reality andato in onda per la prima volta il 27 gennaio, conta nel cast di istruttori una sola donna: Deborah Colucci. Il suo compito, far seguire la disciplina ai 13 ragazzi, è importante: la scelta di inserirla tra gli istruttori non è stata casuale. Nella vita reale ricopre una carica molto simile a quella che si vede nel programma, ma la domanda che tutti si pongono è: com’è Deborah fuori da Levico?

Chi è Deborah

Deborah Colucci è di origine lucana: nata in Abruzzo, si è trasferita in giovane età a Roma dove vive tutt’oggi. Dal 2021 il suo volto e la sua personalità sono entrati nelle case italiane grazie al reality di Rai2, La Caserma. Un settore che Deborah conosce bene e che non le è nuovo. L’istruttrice di Rai2 è, infatti, anche al di fuori del reality un’allenatrice militare e atleta. Una passione, diventata carriera, che la Colucci di certo non nasconde sui social.

Instagram: i tre suoi amori

Una galleria fatta da foto in divisa militare, palestra e selfie con il suo cane: questo vuole mostrare Deborah Colucci di sé. Niente vita privata, solo quelli che sembrano essere i suoi tre grandi amori. “Dare to believe” (“osa credere”) è il suo motto su Instagram. Sempre in allenamento, Deborah ha partecipato e vinto la tostissima Spartan Race. La gara a ostacoli, nota per la sua difficoltà, ha messo in mostra le capacità atletiche della Colucci, che si è classificata prima nella categoria “Sprint” e in quella “Super”. Nel 2019, sottolinea su Instagram, la dura gara le ha regalato una medaglia di bronzo.

Deborah Colucci: la versione “nascosta”

A quanto si può vedere dai social, gli abiti sportivi sono l’outfit quotidiano di Deborah. Abituati a vederla in divisa militare, i telespettatori potrebbero scoprire dal profilo social della Colucci un’altra versione dell’istruttrice. Tolto il cappello e la fascia, Deborah si mostra in alcuni scatti con una folta chioma riccia e un filo di trucco sugli occhi. Un ottimo esempio, insomma, che essere sportivi non significa solo stare in tuta.

L’ultimo post di Deborah Colucci

Approfondisci:

La caserma: il nuovo docu-reality di Rai 2 sulla scia de Il Collegio



La Caserma: regolamento e il resoconto della prima puntata



La Caserma: chi è Simone Cadamuro, istruttore del nuovo reality