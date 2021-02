Diversi volti appariranno quest’anno sul palco del teatro Ariston di Sanremo 2021. Tra questi spuntano gli Extraliscio, una band che negli ultimi anni sta acquistando sempre più notorietà. Assieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti porteranno al festival il brano Bianca Luce Nera che mischia la musica da balera con il ritmo punk.

I componenti della band

“Extraliscio è un progetto fuori dal tempo, fuori moda, fuori tutto. Eppure, è esploso” così lo descrive uno dei fondatori della band, Mirco Mariani. Mariani Nasce a San Piero in Bagno nel 1969 ed è un cantautore, polistrumentista e compositore romagnolo.

Studia al conservatorio e collabora con altri cantanti di spicco quali Enrico Rava e Vinicio Capossela. Partecipa inoltre a festival europei e italiani di grande rilevanza. Nel 2014 incontra Moreno Conficconi (detto “il biondo”) grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei che fu un importante esponente e maestro del liscio. I due insieme fondono la band Extraliscio. Moreno “il Biondo” classe 1958 nasce a Meldola ed è un musicista e compositore famoso nel genere del liscio. Debutta nel mondo della musica cantando e suonando diversi strumenti, dal sassofono al clarinetto.

Entra nell’Orchestra Casadei, al fianco di Raoul Casadei. Nel 2015 si unisce al gruppo anche Mauro Ferrara, nasce nel 1948 ad Argenta e diventa cantautore e musicista appassionato di liscio. La sua bravura lo porta a suonare nell’orchestra di Vittorio Borghesi e poi in quella di Casadei nel 1974, qualche anno prima rispetto al suo collega Moreno Conficconi.

Come nasce la band Extraliscio

Mirco Mariani ha raccontato a Il Corriere della Sera com’è nato il progetto Extraliscio. “L’idea iniziale era riportare il liscio ai giovani, ma poi abbiamo capito che non bastava: bisognava riportarlo alla cultura […]”.

Il musicista spiega come si sia persa negli anni la passione per il liscio e che ormai viene sottovalutato e ritenuto un semplice ballo da intrattenimento. l’idea è quella di creare un connubio tra la tradizione del liscio romagnolo e i suoni del presente. La band sembra centrare l’obbiettivo già dal primo album Canzoni da ballo pubblicato nel 2016, che riscuote un buon successo. Nel 2017 presentano il secondo Imballabilissimi – ballabilissimi a cui segue una tournée. Nel 2020 in occasione del Giro d’Italia ne realizzano la sigla ufficiale, intitolata GiraGiroGiraGi. I 3 musicisti hanno inoltre pubblicato una cover del brano Sbagliato del talentuoso Jovanotti e inciso poi il loro ultimo disco, Punk da balera per l’etichetta Sony Music

L’esordio del gruppo nel mondo cinematografico

Nel 2020 debuttano anche nel mondo cinematografico con Extraliscio – Punk da balera con la regia di Elisabetta Sgarbi.

Presentato alla 77° edizione della mostra del Cinema di Venezia vince il premio Siae al Talento Creativo e il Premio FICE. Ma non è finita qui, il film è stato poi proiettato al Bellaria Film Festival vantando buoni ascolti.

Extraliscio a Sanremo 2021: cosa ci dobbiamo aspettare?

Per gli Extraliscio il festival è un modo per rivoluzionarsi, esperimentare. Con il progetto Punk da balera il gruppo vuole presentare un brano che unisca la musica da balera con influenze più rock e punk. Per realizzare il progetto non potevano non chiedere aiuto a Davide Toffolo, leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il musicista è portavoce del punk rock e non si tira assolutamente indietro nella realizzazione di questa unione tra generi musicali diversi. Il futuro dei 4 concorrenti sembrava incerto, date le ultime notizie che vedevano Moreno il biondo positivo al tampone rapido da Covid-19.

Ma dopo essersi sottoposto ad uno molecolare per avere dati più attendibili è risultato negativo, lasciando così tirare un sospiro di sollievo a tutto il gruppo. Non ci resta che aspettare il 4 marzo 2021 per dare via ufficialmente al Festival di Sanremo.

Approfondisci:

Tutto sul Festival di Sanremo