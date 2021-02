Cecilia Capriotti a ruota libera si sfoga lontano dalle telecamere su alcune precise dinamiche interne al Grande Fratello Vip; in particolar modo l’ex vippona sembra avere nel suo mirino un’ex vippona come lei con la quale condivide il parterre di “eliminati” nello studio al fianco di Alfonso Signorni: Maria Teresa Ruta.

Cecilia Capriotti si sfoga su Maria Teresa Ruta

È una Cecilia Capriotti che parla a ruota libera ma c’è da dire che non era da meno nemmeno dentro la casa del Grande Fratello Vip dove ogni parola viene meticolosamente registrata dalle telecamere del reality. Torna a far parlar di sé la Capriotti, eliminata dal gioco, sfogandosi su una delle recentissime eliminate come lei: Maria Teresa Ruta.

Cecilia Capriotti, il dente avvelenato con la Ruta: “Stratega“

Le due già dentro alla casa avevano avuto modo di scontrarsi nel corso di una puntata serale e già in passato la Capriotti si era pronunciata sulla Ruta, vuotando il sacco su cosa personalmente pensasse di lei. Ora, alla luce anche di tutte le ultime battute finali sulla Ruta, la Capriotti mette anche lei voce in capitolo e confidandosi al settimanale Chi, svela il suo pensiero sulla conduttrice televisiva: “É una stratega“.

Una parola che, declinata nei suoi sinonimi, era riecheggiata più volte nella casa per voce di Zorzi e della Orlando proprio sulla Ruta, specie alla luce di alcune presunte “bugie” sulla sua sfera amorosa. Così la Capriotti continua: “Era stata bravissima a fare quella scenata pazzesca che le persone hanno associato a me, anche se non ero io il motivo o la causa. Poi la vicenda di Baccini ha confermato i sospetti che ognuno di noi aveva“.

La Capriotti sembra dunque avere il dente avvelenato nei confronti della Ruta che, nelle ultime settimane, si è trovata più volte con le spalle al muro.

“Comunque è stata una sorta di autrice all’interno della Casa. Io preferisco far conoscere la mia leggerezza, la mia simpatia, piuttosto che fare pena“, ha poi chiuso l’argomento la Capriotti.

