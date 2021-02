Francesco Baccini è l’ospite di Live – Non è la d’Urso per affrontare la spinosa questione di Maria Teresa Ruta. Il cantautore ha avuto un duro scontro con l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, dopo che la conduttrice ha raccontato di aver avuto una liaison con lui. Baccini ha definito quanto successo “una violenza“, posizione che rimarca nel salotto di Barbara d’Urso. All’entrata dell’agguerrita Guenda Goria, però, la discussione si accende e anche la padrona di casa la prende male.

Francesco Baccini: “Con Maria Teresa Ruta non c’è stato niente“

Francesco Baccini a Live – Non è la d’Urso chiarisce su quanto raccontato da Maria Teresa Ruta. “Non è successo niente“, specifica, “Ho incontrato diverse volte Maria Teresa e mi diceva che Guenda suonava il pianoforte, mi diceva ‘una sera vieni da noi così senti come suona’“.

Gli incontri sarebbero stati due, una volta con Guenda, una serata in cui hanno suonato il pianoforte, “poi ho presentato questa canzone a Sanremo, ero depresso perché me l’avevano bocciata” e ha accettato l’invito di Maria Teresa Ruta per guardarlo insieme.

L’irritazione di Francesco Baccini

Su quanto raccontato dall’ex gieffinna, il cantautore spiega: “Io ho parlato direttamente con la signora con cui ero interessato. Io non voglio gossip nella mia vita e me ne sono trovato uno addosso gratuito, sono andato direttamente a parlare con la diretta interessata“.

Il momento imbarazzante

Il problema di quella serata è che mentre Baccini e Ruta si scambiavano leggere effusioni sul divano, “Mi sono trovato in una situazione imbarazzante“, racconta.

In quel momento sarebbe entrato l’uomo con cui la conduttrice si frequentava: “Sono rimasto impietrito, è l’unica cosa che mi ricordo di quella serata perché era una serata totalmente normale“, conclude Baccini.

“Io non voglio metterci il dito, la lingua, niente“, spiega il cantautore, che si è dileguato da casa della Ruta più veloce che poteva. “Una volta uscito mi aspettavo una scusa, non l’ho mai più sentita, mai più cercata.

È una roba talmente stupida dopo 20 anni che dici perché? Se tu fai dei nomi in televisione, c’è la vita privata. Io non sapevo della sua situazione, lei non sapeva della mia“.

Baccini contro Guenda Goria

Dopo il racconto di Baccini entra Guenda Goria, nonostante il cantautore aveva cercato di liquidare il confronto. “Ci sono rimasta male, ricordo che sei venuto più volte a casa nostra“, dichiara Guenda, “Mamma ha parlato di te e di un flirt in maniera molto dolce“, continua spiegando che magari l’ha fatto perché “tu hai potuto lasciare un segno nel ricordo di una donna“.

A dare fastidio a Goria è il fatto che “tu sei arrivato con questo fastidio, io l’ho trovato poco elegante. Che tu sia stato chiamato in causa, ti dò adito“, spiega, ma che andando al Grande Fratello abbia “raccontato elementi della vita privata di mamma l’ho trovato poco elegante“. Guenda Goria avrebbe preferito che Baccini omettesse “dei dettagli che possono mettere in imbarazzo una donna in prima serata, è un’omissione per delicatezza“.

Anche Barbara D’Urso sbotta

Vedendo l’irruenza di Guenda Goria, Francesco Baccini si agita: “Questa è veramente una roba tristissima, io con questo mondo non c’entro. Se volete fare la lite, io non c’entro“. A queste parole però, anche la padrona di casa si irrita e Baccini cambia subito registro correggendo il “vuoi fare la lite” riferito a Guenda Goria.

Barbara d’Urso però non ci sta e quando Baccini minaccia di lasciare lo studio risponde: “Tu sei libero di non rispondere, di salutare e di andare, non dirmi ‘se volete farvi le liti’“.

Il conduttore torna a sedere, ma ormai la d’Urso ha deciso: fine della discussione, si passa ad altro.

