Cecilia Capriotti non le manda a dire e commenta l’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GF Vip: “È stata smascherata“. Le parole dell’ex concorrente del reality arrivano nel corso di un’intervista esclusiva a SuperGuida Tv, in cui emerge il profilo di un ricordo non proprio roseo dopo l’avventura nel reality.

Cecilia Capriotti su Maria Teresa Ruta: “È stata smascherata ed è uscita“

Cecilia Capriotti non conserverebbe un gran bel ricordo della sua convivenza con Maria Teresa Ruta tra le mura di Cinecittà. A rivelarlo è lei stessa, da ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, durante un’intervista a SuperGuida Tv in cui ha ricalcato i contorni del loro percorso nella Casa.

In particolare, l’ex gieffina sostiene che la conduttrice sia stata “smascherata” prima di dire addio dal gioco: “Sono uscita dalla Casa per colpa sua. Non ce l’ho con lei, anche se il suo atteggiamento mi ha lasciato con l’amaro in bocca. Non avrò mai un bel ricordo. Alla fine però è stata smascherata lei ed è uscita“.

Cecilia Capriotti ha dichiarato di aver ricevuto l’affetto di tanti dopo la fine della sua avventura nel reality, persone che le avrebbero dato ragione supportando la tesi che “Maria Teresa esasperava un po’ le reazioni“.

Lo sfogo della Ruta dopo l’addio alla Casa del GF Vip

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta dalla Casa di Cinecittà non è stata accolta con particolare serenità dalla figlia, Guenda Goria, che a margine del televoto ha esternato tutta la sua rabbia contro chi l’aveva nominata.

E non sembra essere stato un momento facile nemmeno per la diretta interessata, uscita in fretta e furia dalla famosa porta rossa – quasi senza salutare gli altri concorrenti – dopo un fugace e intenso abbraccio con Tommaso Zorzi.

Proprio con quest’ultimo e Stefania Orlando, l’ex gieffina ha avuto un faccia a faccia postumo nel corso della scorsa diretta, e non ha nascosto di essersi sentita “tradita” dai due coinquilini che credeva suoi amici.

Al suo rientro in studio dopo la fine della sua avventura nel programma, la Ruta si sarebbe poi scusata con Cecilia Capriotti per averla nominata: “La mia nomination è stata un colpo basso“, ha dichiarato quest’ultima nella sua intervista, prima di svelare di aver avuto un chiarimento con l’ex coinquilina che avrebbe ammesso “le sue colpe“.

