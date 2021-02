Icona di bellezza ma anche di chirurgia estetica da anni, Alba Parietti è una delle personalità dello spettacolo che ha “ceduto” al ritocco. Quando si pensa a qualche vip rifatto, il pensiero va proprio alla showgirl e conduttrice torinese. In una recente intervista, però, Alba Parietti è tornata sul tema e ha confessato di essersi pentita di aver ritoccato una parte del corpo.

Alba Parietti sui ritocchi a seno e labbra

La confessione è arrivata nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Qui, Alba Parietti ha voluto mandare un messaggio un po’ in antitesi con quella che è la sua storia personale con la chirurgia estetica.

“La chirurgia estetica va dosata – le sue parole al quotidiano, riprese da numerose fonti – Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi“. Il riferimento è per le giovani donne o uomini che rischiano di essere ossessionate sia dal ritocco che dall’aspetto estetico in generale.

Lei stessa, nel corso degli anni, ha ceduto a qualche intervento e, ora, sembra essersene pentita. Forse non tanto dei ritocchi in sé, quando di tutto quello che ha comportato per lei a livello di immagine: “Ho fatto l’errore di dire la verità, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone” ha dichiarato Alba Parietti.

Leggi anche: Claudio Baglioni rifatto? Il cantante rompe il silenzio

Alba Parietti cambia idea: cosa non si sarebbe rifatta

A leggere le sue parole, quindi, la preoccupazione della Parietti sembra essere il come è stata vista dal pubblico, l’icona che è diventata dopo aver confessato apertamente di essersi rifatta seno e labbra. Il suo nome è infatti usato spesso come esempio di chirurgia estetica particolarmente invasiva, che ne ha esagerato i connotati. Sembra la pensi così anche lei, ora, dal momento che al Corriere ha confessato: “Se tornassi indietro la bocca non la rifarei“.

Tornare indietro, però, non si può e allora la Parietti non può che fare pace con se stessa: “Ho imparato a conviverci e ora fa parte di me“.

Alba Parietti e il botox

Le celebri “labbra a canotto” della madre di Francesco Oppini – l’ex gieffino difeso dagli attacchi di Pupo – non hanno però nulla a che fare col botox, procedura contro cui si è espressa nell’intervista. “Il botox l’ho utilizzato solo una volta agli inizi, negli anni ’90“. Un’esperienza che però non l’ha affatto convinta: “Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve“.

Approfondisci

Alba Parietti ricorda l’ex compagno dopo la morte