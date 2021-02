La modella Marica Pellegrinelli ha voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, ma quegli anni vissuti insieme e soprattutto i due figli avuti col cantante rendono eterno il loro legame. Proprio del suo rapporto e successivo divorzio da Eros ha parlato la Pellegrinelli, nel corso di un intervista in cui ha svelato perchè tra loro è finita.

Marica e Eros, perchè si sono lasciati

La rivelazione è arrivata al settimanale F, dove “per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta“, come ha scritto lei sul suo account Instagram ufficiale.

Impossibile non tornare sulla storia d’amore che ha segnato la sua vita, quello con Eros Ramazzotti, con cui è stata sposata dal 2014 al 2019 e con cui ha avuto 2 figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Proprio i figli, che tanto hanno dato alla coppia, sono anche tra i motivi che li avrebbero fatti separare, in qualche modo. “Quando ti innamori di un uomo che ha 25 anni più di te, e che vuole un figlio a tutti i costi, ti viene naturale cercare di farlo felice – ha rivelato Marica Pellegrinelli – Io a ventuno anni non pensavo di diventare mamma. Raffaela è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni“.

Marica Pellegrinelli rivela ad F i motivi del divorzio da Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli: “Ero sola con i bambini“

Dopo un inizio segnato da un profondo amore, che la modella ha comunque confessato durare ancora adesso, la situazione è però cambiata. L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha dichiarato: “Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile“. Lucida la sua analisi sul perchè è finito il matrimonio con Eros: “Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour.

Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio“.

La fine del matrimonio con Eros

“Se ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata” ha confessato ancora Marica. Dopo il suo divorzio da Eros, però, definita “l’esperienza più dolorosa che abbia mai affrontato”, i due non si sono allontanati poi molto. “Parliamo cento volte al giorno. Ci siamo lasciati alle spalle i dispiaceri: quando un matrimonio finisce è importante dare un valore al tempo passato insieme” ha raccontato.

E ancora: “Oggi mi fa piacere vedere Eros. Ciascuno di noi merita di essere felice. Gli voglio bene, gli auguro il meglio. E lui a me“. Anche lo stesso cantante, poco dopo la separazione, aveva detto cose simili, affermando di non essere depresso ma felice per la ripartenza.

I provini e il MeToo: le rivelazioni di Marica

In un altro passaggio dell’intervista a F, Marica Pellegrinelli si è ritrovata a commentare la sua carriera in relazione proprio al matrimonio con Eros. “sposarsi con un personaggio famoso significava essere bollata come “carne da gossip‘ e tagliata fuori da quel mondo” ha dichiarato.

La modella ritiene inoltre che “prima del Metoo, era molto peggiore di come è adesso“, raccontando poi alcune esperienze brutte in relazione ad abusi o comportamenti tossici nell’ambiente. Come quando gli dissero di mettersi un body, spogliandosi di fronte a due uomini senza possibilità di farlo in bagno o camerino; o ancora quando “trovavo il classico divanetto e la parte da provare era un finto orgasmo, senza una ragione ovviamente“.

Esperienze capitate anche da sposata, quando il ragionamento era “è la moglie di Eros, se ci provo di sicuro sta zitta, e magari ci sta” ha raccontato la diretta interessata.

Approfondisci

Marica Pellegrinelli vola in Sicilia nonostante i divieti: “Come hai fatto?”