Sabato 27 febbraio: stasera su Rai 1 dedica la serata alla 1ª puntata della mini-serie che racconta la storia della baronessa Ottilie Von Faber. Su Rai 3 la nuova puntata di Indovina chi Viene a Cena indagherà i rapporti tra sfruttamento degli animali e pandemia. Su Canale 5 invece ci aspetta una nuova puntata di C’è posta per Te. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 dedica la prima serata del sabato sera alla storia di Ottilie Von Faber-Castel – Una donna coraggiosa. Dopo la morte del padre, il nonno Lothar decide di affidare alla giovane baronessa Ottilie Von Faber la guida della prestigiosa azienda di famiglia.

In un mondo imprenditoriale prettamente maschile, Ottilie dovrà lottare duramente per affermare la propria indipendenza e il suo essere donna.

Su Rai 2 questa è la serata dedicata ai polizieschi. Alle 21.05 si comincia con il 1º episodio della 3ª stagione di F.B.I. intitolato Mai fidarsi degli sconosciuti. Si prosegue con la serie Blue Bloods, in prima visione Rai, e si conclude con Instinct.

Questa pandemia ci avrebbe dovuto far capire almeno 3 cose importanti: che siamo animali anche noi, che il problema climatico e ambientale ci riguarda e che il contatto con gli animali selvatici, privati del loro habitat, porta a possibili spillover dei virus.

Di questo e di molto altro si parlerà questa sera su Rai 3 nel corso di una nuova puntata di Indovina chi Viene a Cena, condotta da Sabrina Giannini.

I programmi in onda su Mediaset

Bud Spencer è il protagonista del divertente film Banana Joe diretto da Steno (Stefano Vanzina), in onda questa sera su Rete 4.

Su Canale 5 va in onda l’8ª (e probabilmente penultima) puntata di C’è posta per Te, programma leader assoluto di ascolti di questa stagione televisiva. Nella scorsa puntata la storia di Giuseppe e Maria ci ha insegnato come l’amore possa vincere su ogni difficoltà.

Anche il ballerino e conduttore Stefano De Martino, regalo per Maria, si è commosso ascoltando la loro storia di ristrettezze e sacrifici che gli ha ricordalo molto la sua infanzia. Tra le celebrità più attese di stasera ci saranno invece Gerry Scotti, conduttore storico di Canale 5 e Lorenzo Insigne, bomber e capitano della squadra di calcio partenopea.

Su Italia 1 alle 21.16 va in onda il brillante e canoro film d’animazione Sing.

Gli altri

Su La7 va in onda Eden – Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò.

Su Rai Movie va in onda il 3º film americano di Gabriele Muccino Padri e Figlie con Russell Crowe e Amanda Seyfried.

E per il ciclo Serial Thriller, su Iris fa in onda il film La mossa del diavolo di Chuck Russell con Kim Basinger, Jimmy Smits e Christina Ricci.

Approfondisci

Tutto su C’è posta per Te

Virginia è “un regalo bellissimo”: dopo la paura per il Covid, Gerry Scotti è diventato un nonno pieno di gioia ed energie

Anche il WWF ritiene che ci sia un legame strettissimo tra pandemia e distruzione degli ecosistemi. Ecco perché