Stasera comincia l’attesissimo Festival di Sanremo 2021. Dopo le incertezze che lo hanno accompagnato nei mesi scorsi, Amadeus è pronto a cominciare quello che sarà sicuramente un Festival fuori dal comune. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 comincia il 71esimo Festival di Sanremo. Alle 20.30 si comincia con PrimaFestival, un breve format di news e curiosità sullo show canoro più celebre di sempre. Alle 20.40 inizierà la prima serata. Il padrone di casa Amadeus e la sua spalla Fiorello, saranno affiancati dall’attrice Matilda De Angelis.

Nel corso di questo martedì sera si esibiranno 13 dei 26 big in gara e 4 delle 8 nuove proposte. Mentre per i primi la serata si concluderà con una classifica data dal voto della giuria demoscopica, i secondi invece dovranno affrontare un’eliminazione: solo 2 di loro torneranno sul palco dell’Ariston venerdì. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco la più attesa è Loredana Bertè che canterà per la prima volta il suo nuovo singolo. Ad aprire le danze ci sarà Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, l’ultimo grande show ‘normale’ prima della pandemia.

Su Rai 2 va in onda il film Il tuo ex non muore mai.

Le varianti di Coronavirus ci devono preoccupare ancora di più? E come riuscirà il governo a conciliare il contenimento della pandemia con le riaperture fortemente richieste e i vaccini che tardano ad arrivare? Di questo e di molto altro si parlerà questa sera su Rai 3, come sempre a #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 Mario Giordano conduce Sempre più Fuori dal coro.

Alle 21.21 su Canale 5 ci aspetta la spassosa commedia italiana diretta da Carlo Vanzina La vita è una cosa meravigliosa con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano e Luisa Ranieri.

Su Italia 1 invece Le iene presentano lo speciale Un anno di Covid per ripercorrere l’evoluzione della pandemia, la tragedia i ritardi e le eventuali responsabilità che hanno segnato il 2020 e la guerra al Coronavirus.

Gli altri

Su Rai 5 va in onda il film The Lady in the Van che racconta la storia di una curiosa amicizia che nasce tra un commediografo e un’anziana senzatetto che vive in un furgoncino Bedford. La vicenda si rifà alle reali esperienze vissute da Alan Bennett, sceneggiatore del film.

Rai Movie manderà in onda il film di Martin Scorsese The Wolf of Vall Street che narra la vera storia di Jordan Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio.

Infine su Paramount Channel la serata comincia con il film, a cavallo tra horror e commedia, Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez con George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino, Salma Hayek e Juliette Lewis.

