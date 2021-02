Inizia il conto alla rovescia per la prima serata dell’attesissimo Festival di Sanremo 2021: un’edizione sui generis, figlia anch’essa di questo difficile periodo storico segnato in maniera indelebile dalla pandemia che impedisce, tra le tante penalità, di avere il pubblico presente in sala al teatro Ariston di Sanremo; tantissime le novità che si rincorrono ora dopo ora sull’evento che avrà inizio il prossimo martedì, 2 marzo, e le ultimissime riguardano proprio i nome degli ospiti tra cui figurano ora Tomba, Pellegrini e Alex Schwazer.

Amadeus rimpolpa la rosa del Festival di Sanremo

Sarà un Festival di Sanremo 2021 ricco di sorprese, novità che una dopo l’altra vengono a galla.

Tantissime le presenze confermate al Festival e fanno oggi capolino nuovi nomi di personalità che con tutta probabilità saranno ospiti sul palco dell’Ariston sebbene non davanti ad un pubblico, quest’anno fisicamente assente a causa del Covid. Non più solo Zlatan Ibrahimovic, non più solo Sinisa Mihajlovic: Amadeus rimpolpa la “rosa” del suo Festival e di rosa è doveroso parlare dal momento che si continua a parlare di personalità che arrivano direttamente dal mondo dello sport.

Tutti gli ospiti del Festival: arrivano Tomba, Pellegrini e Schwazer

Arriva la conferma, per voce del quotidiano La Stampa, della presenza all’Ariston di Alberto Tomba, ex sciatore alpino e anche attore italiano, della campionessa del nuoto a livello mondiale Federica Pellegrini e di Alex Schwazer, marciatore e campione olimpionico.

Tanta musica sì ma anche tanta sportività sul palco della gara canora più attesa dell’anno e che in più occasione, causa pandemia, ha rischiato di saltare.

Inizia a delinearsi sempre più dunque il Festival di Amadeus che conta già di tantissime personalità che hanno già confermato la loro presenza come Simona Ventura, attesa nel corso dell’ultima serata, Serena Rossi, Elodie, la modella italiana Vittoria Ceretti – subentrata alla diva Naomi Campbell che avrebbe dovuto aprire le danze nel corso della prima serata ma che, a causa delle regole vigenti sugli spostamenti, non ha potuto garantire la sua presenza – la giovanissima attrice Matilda De Angelis e in ultimo, sulla scia delle indiscrezioni di ieri, la giornalista Giovanna Botteri.

