Giovanna Botteri vanta una lunga carriera all’interno della Rai. Dal 1985 il suo lavoro di giornalista l’ha portata a rivestire il ruolo di inviata in differenti Paesi del mondo, fino alla sua ultima esperienza come inviata da Pechino, nel pieno dell’emergenza Coronavirus; ora per lei potrebbe essere giunto il momento di una nuova esperienza, un viaggio molto più breve ma non per questo meno emozionante, quello verso il Festival di Sanremo.

Le donne al Festival di Sanremo 2021: fra ospiti e co-conduttrici

A meno di due settimane dall’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo, si rincorrono le voci sulle possibili donne che calcheranno il palco dell’Ariston.

In queste settimane sono giunte già alcune conferme come quella di Matilda De Angelis, Elodie e Barbara Palombelli che saranno certamente al fianco di Amadeus nella conduzione delle puntate del Festival.

Anche Naomi Campbell sembrava essere una presenza assicurata, ma recentemente la modella si è vista costretta a dare forfait. I limiti alla mobilità imposti dalla pandemia infatti non le permetterebbero di raggiungere l’Italia. Al suo posto potrebbe però essere già stata individuata un’altra modella: Vittoria Ceretti.

Vittoria Ceretti, la modella che sostituirebbe Naomi Campbell al Festival di Sanremo.

Ancora incertezze sugli ospiti del Festival

Restano invece ancora forti dubbi sulle possibili ospiti. Le ipotesi emerse finora lasciano intendere che Amadeus abbia in programma una serie di personaggi femminili assai variegata. Da attrici come Miriam Leone e Vanessa Incontrada a rappresentanti della lotta contro il Covid come Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della battaglia contro il virus. Ora spunta un nuovo nome nella lista delle papabili. La sua conferma garantirebbe la presenza di una delle più importanti voci femminili del tele-giornalismo italiano.

Giovanna Botteri: una giornalista all’Ariston

A dare la notizia della possibile partecipazione di Giovanna Botteri al Festival di Sanremo è il Fatto Quotidiano. Nelle scorse ore infatti, la testata giornalistica ha anticipato la novità tramite il suo sito ufficiale. Non è ancora chiaro quale ruolo la giornalista sarà chiamata ricoprire. Per questa edizione infatti Amadeus sembra aver intenzione di invitare molte donne, riservando ad alcune di loro un posto da co-conduttrici e ad altre quello di ospiti. Queste ultime potrebbero essere chiamate a raccontare delle storie personali o di vita e alla Botteri non sembrano davvero mancare le esperienze di cui parlare.

Fra vita privata e episodi legati alla sua lunga carriera da giornalista infatti, Giovanna può vantare una variegata serie di vicende da condividere con gli spettatori di Sanremo. La sua presenza rappresenterebbe un grande valore aggiunto a quella che si prospetta come un’edizione di Sanremo alla quale sicuramente mancherà il pubblico, ma non mancheranno gli ospiti di eccellenza.

