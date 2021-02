Manca meno di una settimana ormai all’inizio del prossimo Festival di Sanremo 2021. Un Festival anomalo, senza pubblico a causa delle restrizioni da Covid-19, che però riporta sul palcoscenico i cantanti e rimetta al centro la musica dal vivo cha ha tanto sofferto nell’ultimo anno. Dal 2 al 6 marzo 2021 si “torna” al Teatro Ariston e i fan potranno seguirlo come sempre su Raiuno a partire dalle ore 20.35.

Il programma della prima serata

La prima serata del Festival, una delle più importanti. Amadeus salirà sul palco per la sua seconda prima serata, affiancato questa volta dall’attrice Matilda De Angelis.

Quella sera, in gara, ci saranno 13 cantanti, la metà di quelli in gara nella categoria big. Al termine avremo una prima classifica votata dalla giuria demoscopica. In serata anche l’esibizione di quattro artisti delle Nuove proposte: una serata a eliminazione per loro. Due “passeranno il turno” e torneranno sul palco nella serata di venerdì.

Il programma della seconda serata

Al fianco di Amadeus per la seconda serata ci sarà la cantante Elodie che l’anno scorso ha conquistato il palco con la sua Andromeda. Il teatro Ariston vedrà l’esibizione del secondo turno di big e quindi a fine serata avremo la prima vera classifica generale, riporta Tv sorrisi e Canzoni.

Di nuovo in gara anche lo scontro tra 4 Nuove Proposte, le due più votate le rivedremo venerdì.

Dal profilo Instagram del Festival, i 26 cantanti in gara

Il programma della terza serata: i duetti e le cover

È forse una delle serate più attese da parte degli amanti della musica. I 26 Big sceglieranno un brano per interpretarlo da solo o affiancato da un ospite. Ecco la lista e i brani previsti:

Gianna di Rino Gaetano: cantata da Aiello con Vegas Jones

con La musica è finita di Ornella Vanoni: cantata da Annalisa

Quando di Pino Daniele: cantata da Arisa

Un’avventura di Lucio Battisti: cantata da Bugo con Pinguini Tattici Nucleari

con Povera patria di Franco Battiato: cantata da Colapesce e Dimartino

e Il mio canto libero di Lucio Battisti: cantata da Coma_cose con Alberto Radius e Mamakass

con e Caruso di Lucio Dalla: cantata da Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra

con Rosamunda di Gabriella Ferri: cantata da Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler

e con La fine di Nesli: cantata da Fasma con Nesli

con Una ragione di più di Ornella Vanoni: cantata da Francesco Renga e Casadilego

e Penso positivo di Jovanotti: cantata da Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci

con e Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco: cantata da Gaia con Lous and the Yakuza

con Medley di Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole: cantata da Ghemon e Neri per Caso

e Gli anni degli 883: cantata da Gio Evan con i Cantanti di The Voice Senior

con i Cyrano di Francesco Guccini: cantata da Irama

Splendido splendente di Donatella Rettore: cantata da La rappresentante di Lista e Donatella Rettore

e Non è per sempre degli Afterhours: cantata da Lo Stato Sociale con Sergio Rubini e i Lavoratori dello Spettacolo

con e i Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano: cantata da Madame

Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli: cantata da Malika Ayane

Amandoti dei Cccp: cantata da Maneskin con Manuel Agnelli

con Del mondo dei Csi: cantata da Max Gazzè con M.M.B.

con Medley Del Verde di Calcutta e Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri: cantata da Francesca Michielin e Fedez

e Prima di andare via di Neffa: cantata da Noemi con Neffa

con Io che amo solo te di Sergio Endrigo: cantata da Orietta Berti e Le Deva

e Ragazzo fortunato di Jovanotti: cantata da Random con The Kolors

con Giudizi Universali di Samuele Bersani: cantata da Willie Peyote e Samuele Bersani

Il programma della quarta serata

Durante la penultima serata tornano in gara tutti e 26 i big.

Al fianco di Amadeus per questa lunga serata, uno dei più apprezzati volti della televisione, Barbara Palombelli. Le esibizioni verranno votate dalla Giuria della sala stampa creando quindi una nuova classifica. Intanto il Festival avrà già un vincitore, quello delle Nuove proposte, deciso dalla Giuria demoscopica, dalla Giuria della sala stampa e dal Televoto.

Il programma della finale di Sanremo

Finalmente la serata finale, quella che vedrà di nuovo l’esibizione di tutti e 26 i cantanti in gara, giudicati questa volta dal televoto.

Alla fine si avrà una classifica generale e per i primi tre in classifica si riaprirà il voto. Alla fine anche questo strano Festival avrà un vincitore.