Francesco Renga, nato a Udine il 12 Giugno 1968, è un famoso cantante pop. Fin dagli esordi, colpisce per la sua particolare tonalità, che negli anni ha conquistato il pubblico. Negli anni è spesso stato protagonista delle rubriche di gossip per via della sua relazione con l’ex compagna Ambra Angiolini. Oggi è ritenuto uno dei più importanti artisti nel panorama italiano; infatti sarà uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Francesco Renga: carriera, esordi

Francesco Renga si appassiona di musica fin da giovanissimo. All’età di 16 anni, insieme alla sua band Modus Vivendi, partecipa al concorso Deskomusic a Brescia, città in cui è cresciuto.

Qui conosce un altro gruppo, i Timoria (prima Precious Time), con cui vincerà nel 1991 il Premio della Critica nella sezione “giovani” del Festival di Sanremo. Alla fine degli anni ’90, però, Renga decide di intraprendere la carriera da solista, a causa di alcune incomprensioni con gli altri membri della band.

Il successo

Nei primi anni del 2000, Renga tornerà più volte sul palco dell’Ariston, che lo vedrà vincitore nel 2005, con la canzone Angelo dedicata alla figlia Jolanda.

Da questo momento, la carriera del cantante prende il volo. Con l’uscita di singoli come La tua bellezza e Vivendo adesso, si afferma come uno degli artisti più apprezzati in Italia. Oltre al percorso musicale, dal 4 Novembre 2020 partecipa come giudice, insieme ad Anna Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone, al programma televisivo All together now, condotto da Michelle Hunziker.

I giudici e la conduttrice della terza edizione di All together now.

La vita privata: Ambra Angiolini e i figli

Riguardo alla sua vita privata, il cantante è molto riservato.

Per 11 anni, Renga è stato il compagno di Ambra Angiolini, da cui ha avuto i due figli, Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Nel 2015 due hanno però deciso di separarsi, rimanendo comunque in ottimi rapporti; infatti, entrambi in varie occasioni hanno ribadito di essere rimasti vicini per i bambini e la famiglia. Francesco Renga, infatti, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto: “Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia”.

La nuova fidanzata: Diana Poloni

Da poco tempo, il cantante ha ufficializzato il rapporto con Diana Poloni, chef e responsabile risorse umane in un’azienda di distributori automatici.

In realtà, Renga era stato fotografato con la Poloni dal giornale Chi prima della separazione dalla Angiolini, e si dice che la loro relazione sia iniziata subito dopo.

I pettegolezzi, però, non mancano mai: dopo la dichiarazione d’amore di Renga per la Hunziker sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, si vocifera di un flirt con la cantante Anna Tatangelo. Durante la trasmissione All together now, i due si sono scambiati molte battutine, e sono in molti a sospettare che ci sia del tenero tra i due.

Approfondisci:

Francesco Renga parla del papà, morto da poco

Ambra Angiolini parla di Francesco Renga: “Mi fa ancora divertire”