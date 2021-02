L’inizio della settantunesima edizione di Sanremo è sempre più vicino. Nelle scorse settimane si è parlato e discusso molto del festival, soprattutto dopo la decisione di non avere pubblico in sala a causa dell’emergenza sanitaria.

Nonostante tutto, però, le decisioni sono state prese e Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, ha annunciato anche i Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston. Tra loro figura anche il giovanissimo rapper romano Fasma, autore di Lady D., che aveva già gareggiato nella competizione giovani l’anno scorso.

Chi è il rapper Fasma?

Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, è nato a Roma nel 1996. Inizia a scrivere musica da giovanissimo per sfogare la rabbia di una gioventù difficile. All’età di 13 anni il produttore GG, nome d’arte di Luigi Zammarano, lo spinge a registrare in studio qualche traccia, rendendosi subito conto del talento del ragazzo.

Tuttavia, Fasma dovrà attendere fino al 2016 per veder decollare la sua carriera. Gli viene proposto di fondare la sua personale crew di rapper assieme a GG, Tommy l’Aggiustatutto e Barak da Baby. La WFK Crew impiega poco ad ingranare, permettendo a Fasma di arrivare alle orecchie del grande pubblico.

Da Lady D. a Sanremo Giovani

Dopo aver fondato la sua crew, Fasma incide i primi brani che diventeranno famosi a livello nazionale, Lady D., Marilyn M., M. Manson e Monnalisa. Riesce anche ad ottenere un disco d’oro con Marilyn M. che gli darà la spinta necessaria per pubblicare nel 2018 il suo primo EP, WFK.1.

Viene poi scelto per partecipare al Wind Summer Festival 2018 riuscendo ad arrivare secondo. Con una carriera ormai avviata e abbastanza promettente, pubblica il suo primo album in studio, Moriresti per vivere con me?.

Nel dicembre 2019 la seconda svolta della sua carriera musicale. Si presenta alle audizioni di Sanremo Giovani, riuscendo a ritagliarsi una posizione nella sezione Nuove Proposte del festival. Individuato subito come uno tra i favoriti per la vittoria, si riesce ad aggiudicare la terza posizione con il brano Per sentirmi vivo.

Fasma e Sanremo 2021

Dopo il successo ottenuto nella settantesima edizione del festival di Sanremo, per Fasma è il momento di mettersi veramente in gioco. Pubblica subito l’album Io sono Fasma, sempre con il supporto del produttore GG e della WFK Crew.

La rapida ascesa di Fasma e il successo ottenuto con il grande pubblico, hanno poi spinto Amadeus a sceglierlo tra i Big in gara per Sanremo 2021, in cui si presenterà con la canzone Parlami.

