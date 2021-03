Inseguimento della Polizia nella notte sanremese, protagonista Orietta Berti: la cantante ha svelato quello che le sarebbe successo poche ore prima dell’inizio del 71° Festival della Canzone italiana.

Orietta Berti viola il coprifuoco, la Polizia la insegue

“Mi ha fermato la Polizia“: inizia così il racconto di Orietta Berti su un episodio che l’ha vista protagonista e che sarebbe accaduto a ridosso del Festival di Sanremo (in cui è in gara con il brano Quando ti sei innamorato) per una violazione del coprifuoco.

La cantante ne ha parlato ai microfoni de La Vita in diretta, intervistata sulla questione dal conduttore Alberto Matano.

Nel suo intervento, l’artista ha spiegato nel dettaglio la vicenda: “Ieri sera mi ha fermato la Polizia, perché erano le 22.05 e io, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo. Tre macchine della Polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Mi hanno detto ‘Ma dove va lei?’, Ho detto ‘Vado a ritirare gli abiti’, ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, li devo provare, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. Mi hanno seguito fino al Globo perché non ci credevano… Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere se dicevo la verità“.

“Dovevi produrre l’autocertificazione – ha sottolineato Matano –, ma immagino che ti avranno riconosciuta“. “Avevo la mascherina – ha replicato la cantante – qui non si riconosce nessuno, con le orecchie a sventola…“.

Guarda il video:

Il Festival di Sanremo blindato

Orietta Berti è tra i Big in gara in questo 71° Festival di Sanremo blindato a causa dell’emergenza Covid. L’artista, sul palco dell’Ariston con la canzone Quando ti sei innamorato, vive un’edizione singolare insieme agli altri cantanti in corsa per la vittoria: niente pubblico in sala e rigidi protocolli anti-contagio, in un formula pensata per portare avanti la kermesse nonostante la situazione di rischio innescata dalla pandemia.

La prima serata di martedì 2 marzo si è aperta con uno show “a tema” di Rosario Fiorello, al timone insieme ad Amadeus: un sipario divertente sul “pubblico di poltrone vuote” ha sottolineato il carattere inedito di questa edizione.

Approfondisci

TUTTO SU ORIETTA BERTI

Sanremo 2021: la classifica della prima serata

Sanremo: il ricordo di Amadeus e Fiorello per Claudio Coccoluto

Sanremo 2021: Achille Lauro super ospite e lascia il segno