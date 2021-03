A pochi giorni dalla partenza per l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, la bella Elisa Isoardi ha ricordato i momenti passati con il leader della Lega Matteo Salvini. La loro relazione è stata sotto i riflettori per 4 anni ed Elisa ne ha sempre parlato a cuore aperto, senza nascondere nulla. Ora torna a raccontare la loro storia prima della partenza per una nuova avventura.

I ricordi con Matteo Salvini

Elisa Isoardi torna a parlare della sua relazione con il politico Matteo Salvini. Non è insolito che la conduttrice della Rai si apra per raccontare del suo passato e del loro amore. Ed è proprio In un’intervista al Corriere della sera che Elisa ripercorre i momenti con l’ex: “Ho imparato anche da quella storia, nonostante tutta l’attenzione mediatica che c’era.

Se le persone mi trattassero diversamente quando ero la sua fidanzata, io non l’ho avvertito… probabilmente lo avranno fatto e sono io che sono tonta. Di certo però, andavo dritto per la mia strada e quello che facevo avevo continuato a fare. Non è che ho condotto improvvisamente Sanremo perché stavo con lui“.

I due sono stati insieme fino al 2018 quando le loro vite, troppo diverse ed impegnate, hanno dovuto separarsi. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi”. aveva spiegato la conduttrice subito dopo la rottura.

Ad oggi i due continuano la loro frenetica vita, sempre indaffarati e con mille impegni lavorativi.

Un nuovo amore per entrambi?

Comunque, nonostante le faccende politiche, Salvini non sembra aver faticato a trovare subito un’altra persona: dopo la rottura con la conduttrice, infatti, ha incontrato Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini. Continuamente paparazzati, i due sembrano davvero felici insieme. Non può dire la stessa cosa la nostra bella Elisa Isoardi, che per ora non ha trovato nessuno che le faccia battere il cuore.

Nonostante le voci sul suo presunto flirt con il ballerino Raimondo Todaro con cui si è esibita nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, i due erano in realtà solo in ottimi rapporti di amicizia.

Elisa Isoardi all’Isola: i commenti negativi sui social

Il momento giusto arriverà anche per Elisa Isoardi che ora è del tutto concentrata su un’altra grande opportunità che l’aspetta. Manca poco infatti alla sua partenza per l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi che avrà come metà di nuovo l’Honduras.

Insieme ad altri suoi colleghi del mondo dello spettacolo dovrà affrontare giorno per giorno la dura lotta alla sopravvivenza sull’isola. Rimasta orfana di programmi Rai Elisa ha deciso di tuffarsi in questa nuova esperienza targata Mediaset. I commenti sui social non sono stati positivi e molti hanno criticato la scelta di partecipare ad un reality del genere: “Sei caduta in basso” scrivono su Instagram. Ma la conduttrice piemontese non si lascia abbattere e spiega che ogni nuova opportunità è da cogliere al volo: “La chiave è trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita. – racconta al Corriere della sera – Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola.

Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere.“