Reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, a Verissimo si racconta Elisa Isoardi. La conduttrice apre il suo cuore ripercorrendo la storia d’amore vissuta al fianco del leader della Lega Matteo Salvini. Nonostante la rottura, in lei permangono solo ricordi positivi: “Sono stati 5 anni d’amore bellissimi“.

Elisa Isoardi: tra amore e progetti futuri

È stata una delle concorrenti più apprezzate (e chiacchierate) dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Elisa Isoardi ha preso parte al talent di Milly Carlucci al fianco del maestro di ballo Raimondo Todaro e, su entrambi, la cronaca rosa ne ha parlato a lungo.

La loro complicità sul palco era evidente e molti hanno ipotizzato un flirt anche lontano dai riflettori, notizia però mai confermata dai diretti interessati. A livello sentimentale la Isoardi è stata legata al leader della Lega Matteo Salvini, ma la loro storia d’amore è presto naufragata. Ad oggi, dunque, il cuore della conduttrice è libero, in attesa di essere colmato da amore, affetto ed attenzioni.

A livello lavorativo, dall’altro lato, si è presa una pausa dalla televisione in attesa di progetti futuri.

Lontana dai riflettori, la Isoardi sta meditando nuove idee per la propria carriera sul piccolo schermo, anche se l’emergenza sanitaria attualmente in corso non permette al momento di fare le cose in grande.

La storia d’amore con Matteo Salvini

La conduttrice, ai microfoni di Silvia Toffanin, rivive con i ricordi la storia d’amore con Matteo Salvini. La rottura con il politico è avvenuta mentre lei era alla conduzione de La prova del cuoco su Rai1. Nonostante il suo cuore stesse soffrendo, la sua professione l’ha portata a non mostrarsi fragile al grande pubblico: “Ho fatto quello che potevo e il pubblico lo sa.

È stato un periodo difficile, in cui mi sono lasciata con Matteo. Io ho provato varie volte in questo lavoro a indossare una maschera che si chiama scudo protettivo di sopravvivenza, ma non ce la faccio. E se da un lato è bellissimo perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro lato è disastroso perché qualsiasi cosa tu hai, passa“.

Nonostante la sofferenza per la rottura, nel cuore di Elisa Isoardi rimangono solo ricordi positivi: “Non ero in forma, ma adesso va bene.

Ho sofferto sì, perché non importa chi ha lasciato o chi è stato lasciato: è sempre un fallimento. Sono stati 5 anni d’amore bellissimi, l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Dopo 3 anni ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti 3 anni per metabolizzare, e ognuno ha i suoi tempi“.

Il desiderio di maternità

Ad oggi Elisa Isoardi ammette di essere single, ma pronta ad impegnarsi a livello sentimentale laddove capitasse l’occasione. Al suo fianco non c’è nessuno, ma si dice desiderosa di tornare a vivere le bellissime emozioni che solo l’amore sa offrire: “Il mio cuore finalmente oggi è pronto a ricevere, ma non c’è nessuno.

A volte mi sono anche chiusa in questi 3 anni non ho voluto incontrare gente, arrivare a pensare o desiderare: non ero pronta, ma ora sì“.

Non solo l’amore per il futuro compagno, ma anche per un possibile bebè. La conduttrice ammette di possedere l’istinto materno e di desiderare, un giorno, di diventare madre: “Mi piacerebbe diventare mamma, perché vedo quello che faccio con il mio cane. Lo tratto meglio di me, cucino per lui, faccio di tutto, quindi magari un bambino capita bene“.

Il futuro? “Ricomincio da me“

Successivamente Silvia Toffanin mostra alla sua ospite una clip che ripercorre l’ultimo giorno alla conduzione de La prova del cuoco. Un giorno storico, segnato dai ringraziamenti della Isoardi e anche, e soprattutto, dalle lacrime per la fine di un’avventura televisiva che ha saputo darle tanto. “Nella vita succedono tante cose – spiega – La prova del cuoco è stato bellissimo, così come è stato bello Ballando con le stelle. Ma era il periodo più intenso, quindi quelle lacrime provenivano dal fatto che in quelle ore di trasmissione non pensavo a niente.

Sono loro che hanno fatto bene a me, era il mio grazie e mi emoziono ancora“.

Ad oggi non ci sono progetti a breve termine da portare a compimento: “Il mio futuro è che ricomincio da me, da chi più mi sa apprezzare: sono pronta ad accogliere anche in questo senso. I periodi di fermo sono importanti: si semina, si evolve. Sono pronta a tante cose“.

