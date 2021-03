Serata numero 3 per il 71esimo Festival di Sanremo, quella più attesa dagli amanti della musica italiana, dedicata a cover e duetti. Su Italia 1 doppio appuntamento con la saga horror Scream. Ma cos’altro ci aspetta oggi in tv? Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera su Rai 1 Amadeus, affiancato dalla modella Vittoria Ceretti, presenterà la 3ª serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover, interpretate dai 26 big in gara, alcuni dei quali duetteranno con cantanti e musicisti del panorama nazionale ed internazionale.

Su Rai 2 va in onda il film Soldado.

Nella guerra tra narcos non ci sono regole. Lo sa bene l’agente federale Matt Graver che la combatte al confine tra Messico e Stati Uniti.

Rai 3 invece propone il film diretto e interpretato da Robert Redford La regola del silenzio – The Company You Keep. Jim Grant è un avvocato, padre single di una figlia. La sua vita scorre tranquilla sino a quando un giovane reporter non scopre la sua vera identità ed inizia a scavare nel suo passato. Jim infatti era un pacifista radicale negli anni ’70 ed ora l’FBI, a distanza di 30 anni, torna sulle sue tracce perché accusato di omicidio.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio questa sera su Rete 4.

Su Canale 5 andrà in onda di film Un boss in salotto con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero e Angela Finocchiaro.

Serata dedicata al brivido quella di Italia 1. Alle 21.20 Scream, alle 23.30 Scream 2.

Sugli altri canali

Su TV8 va in onda il celebre film di Ridley Scott con Demi Moore Soldato Jane.

Canale NOVE dedica la serata ad uno dei film più celebri dedicati all’eroe più popolare del Regno Unito. Alle 21.25 va in onda Robin Hood principe dei ladri.

Su Paramount Channel Julia Roberts e Brad Pitt sono i protagonisti del film The Mexican – Amore senza la sicura.

