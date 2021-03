Elisabetta Gregoraci commuove i fan con un messaggio struggente alla mamma, nel giorno del suo compleanno. La showgirl ha scelto di condividere il suo dolore con i fan, pubblicando una dedica speciale a incorniciare una serie di dolcissime fotografie.

Eliabetta Gregoraci ricorda la mamma Melina su Instagram

Nella vita di Elisabetta Gregoraci, come noto, c’è un capitolo difficile di cui ha parlato spesso al suo pubblico: la morte della madre, Melina. Il loro era un rapporto speciale e intenso, e la showgirl non ha mai nascosto l’immensa sofferenza per la sua perdita.

Poche ore fa, in occasione del compleanno, le ha dedicato un dolcissimo post su Instagram, corredato da alcuni degli scatti più belli della loro storia familiare.

“Buon compleanno mamma. Oggi è il tuo compleanno, la tua festa. Mi manchi molto, moltissimo e non c’è giorno e istante che io non ti pensi, sei sempre con me e dentro di me. Devo essere sincera, tutte le volte che sento la parola mamma non riesco a trattenere le lacrime e la mia immensa tristezza. Il tempo aiuta, aiuta a convivere con questo immenso dolore ma il vuoto che hai lasciato è impossibile da colmare. Ti amo mamma, auguri dalla tua Eli“.

Post di Elisabetta Gregoraci su Instagram

Elisabetta Gregoraci e la mamma: un rapporto speciale

Non è la prima volta che la showgirl ricorda pubblicamente l’amata mamma, la cui scomparsa ha aperto una ferita insanabile nel suo cuore.

Mesi fa, nel 9° anniversario della scomparsa, Elisabetta Gregoraci aveva parlato di lei e di quel terribile 29 giugno con un ricordo sui social: “Ovunque tu sia ti amo mamma… questo è un giorno maledetto“.

Qualche tempo prima, ospite a Vieni da me, la conduttrice aveva ricalcato una pagina tra le più dure della sua vita: la “bugia” raccontata alla madre prima della fine.

“Non mi piace dire le bugie, perché poi faccio casino, però c’è una grande bugia che ho detto e ho dovuto dirla a fin di bene.

Io non so come sia riuscita, in quella occasione, a dire una grande bugia. Ho perso la mia mamma tanti anni fa, e l’ultimo periodo, quando non c’era più nulla da fare, avevo parlato con i dottori che la seguivano e mi dissero che non c’era più nulla da fare. Andai da lei e non le dissi questa cosa. Ho detto ‘Mamma, stai tranquilla, andrà tutto bene“.

