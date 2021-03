Stasera su Rai 1, dopo un breve racconto di quello che è stato il Festival di Sanremo 2021, ci aspetta un nuovo episodio de Le indagini di Lolita Lobosco. Su Canale 5 Barbara D’Urso conduce una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso e anche Fabio Fazio ritorna su Rai 3 dopo l’intervento alla gola che lo ha fermato la scorsa settimana. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Il Festival di Sanremo si è concluso ieri ed è tempo di bilanci. Alle 20.35 andrà in onda su Rai 1 Dietrofestival, un programma per raccontare i retroscena e rivedere i momenti più belli del Festival della canzone 2021.

Gli amanti della fiction non si disperino: alle 21.25, sulla stessa rete, sarà trasmesso il 3º episodio de Le indagini di Lolita Lobosco intitolato Spaghetti all’Assassina. Il cuoco del ristorante vicino alla casa della vice questore, nel quale si possono gustare i rinomati ‘spaghetti all’assassina’, viene ritrovato morto. Il delitto, apparentemente inspiegabile, farà emergere un lato dell’uomo e del suo passato pieno di ambiguità, di luci e di ombre che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Inchiodati.

Alle 21.50 invece sarà la volta di Stalloni, 5º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire La Domenica Sportiva.

Alle 20.00 torna su Rai 3 l’appuntamento con Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio, conduttore del popolare show domenicale, ha dovuto sostenere un’operazione chirurgica causando la sospensione del programma che non è andato in onda lo scorso 28 febbraio. Con un tweet ha fatto però sapere: ‘In qualche modo… domenica ci saremo!!!’

I programmi in onda su Mediaset

Stasera su Rete 4 va in onda Commando. L’ex colonnello delle forze speciali John Matrix (Arnold Schwarzenegger) dovrà affrontare un ex dittatore sudamericano e il suo esercito di mercenari.

Questa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel corso della puntata precedente una delle protagoniste del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta, si è sottoposta alla macchina della verità. Tutto è filato liscio fino a quando non sono cominciate le domande riguardo i suoi flirt e le sue relazioni sentimentali…

Si Italia 1 invece protagonista della serata è il futuro distopico immaginato da Steven Spielberg. Ready Player One racconta di un mondo ormai dilaniato da guerre e miseria.

Per gli abitanti di questo terrificante 2045 l’unico svago è OASIS una piattaforma di realtà virtuale ispirata allo sfarzo degli anni ’80. Alla morte del programmatore che l’ha inventata viene lanciata un’ultima stimolante sfida: trovare un tesoro da miliardi di dollari.

Gli altri

Su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Massimo Giletti e il suo programma d’inchiesta Non è l’Arena.

Sul NOVE va in onda la divertente commedia del 2003 con Jim Carrey, Morgan Freeman e Jennifer Aniston Una settimana da Dio.

Rai Movie propone una serata all’insegna delle ragazze con il film Sex and the city.

Anche su La 5 la serata è in rosa con la commedia, ormai divenuta un cult, Il diari di Bridget Jones.

Infine su Iris va in onda Cast Away, secondo clamoroso successo della coppia Robert Zemeckis e Tom Hanks dopo Forrest Gump nel 1994.