Maria Teresa Ruta, protagonista indiscussa del Grande Fratello vip che vede la sua finale proprio oggi, è stata ospite nel salotto di Live – Non è la d’Urso. L’ex gieffina si è sdraiata sul lettino per sottoporsi alla famosa macchina della verità dell’Alabama, tanto nota ormai al pubblico di Mediaset.

Maria Teresa Ruta e la macchina della verità

Sotto la lenta di ingrandimento ci sono tutti i flirt dichiarati da Maria Teresa Ruta nel corso del lungo, lunghissimo, Grande Fratello vip a cui ha partecipato. Da Francesco Baccini, che ha voluto fortemente smentire quanto dichiarato dalla Ruta, fino ad Alain Delon e al principe Alberto di Monaco.

La macchina della verità della conduttrice comincia in discesa con solo risposte vere, i problemi arrivano proprio su Baccini e sull’ex marito, Amedeo Goria.

Il flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini

Maria Teresa Ruta, alla prova della macchina delle verità, nega di aver avuto un flirt con Baccini. La conduttrice aveva raccontato del loro flirt nella Casa del Gf, per poi negarlo dopo la smentita di Baccini. Ora però, quando la domanda le è stata posta, la conduttrice ha negato di nuovo e la macchina ha dato esito falso. Barbara d’Urso inarca un sopracciglio, chiede se è il caso di porre di nuovo la domanda, e la Ruta replica con un secco: “Andiamo avanti, è meglio“.

Il messaggio sembra chiaro: la Ruta starebbe mentendo di nuovo per non creare un nuovo caos in merito alle sue relazioni.

E la risposta di MTR ⚰️⚰️#noneladurso pic.twitter.com/CHkh4jSogW — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 28, 2021

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria

Il momento forse più atteso dagli spettatori arriva quando le viene chiesto se ha o no mai tradito l’ex marito Amedeo Goria. La Ruta dice di no e la macchina segnala un nuovo falso, a quel punto la conduttrice interrompe il test. “Siamo seri“, irrompe la Ruta, “Bisogna capire che cosa legge la macchina.

Mi sono messa con Roberto prima del divorzio ma perché nn avevamo ancora fatto le carte. Ho conosciuto Roberto che non stavo con Amedeo già da sette o otto anni. Fino ad allora non c’era stata la necessità di fare né la separazione, né il divorzio“. La domanda è stata posta di nuovo e la risposta della Ruta è comunque risultata falsa. “Ma se l’avessi tradito glielo avrei detto, almeno gliela facevo pagare“, ha spiegato ancora. Stasera comunque la vedremo nello studio di Alfonso Signorini, pronta a festeggiare la vittoria di un suo ex coinquilino al Gf vip.