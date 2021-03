Serata intensa in quel del Festival di Sanremo che si prepara questa sera a decretare il vincitore della categoria Nuove Proposte. Questa sera sono tornati a esibirsi i 4 cantanti emergenti per la loro seconda volta: Davide Shorty, Folcast, Gaudiano e Wrongonyou. E mentre Amadeus chiude il televoto per il vincitore di questa 71esima edizione, vengono resi noti i nomi dei vincitori dei premi Critica Mia Martini e Sala stampa Lucio Dalla sempre per la categoria Nuove Proposte.

Trionfo per Wrongonyou e Davide Shorty.

Premio Mia Martini: vince Wrongonyou

Di questi momenti l’annuncio che arriva dal Festival di Sanremo e che riguarda il vincitore del prestigiosissimo premio Critica Mia Martini attribuito, per l’appunto, dalla critica a Wrongonyou.

Di pari passo sempre sul palco dell’Ariston viene annunciato anche il nome del cantante delle Nuove Proposte che si aggiudica questa sera il premio Sala Stampa Lucio Dalla, attribuito dai giornalisti: il premio quest’anno va a Davide Shorty.

Quarta serata di Festival: tornano a esibirsi i 26 big in gara

L’annuncio arriva poco prima di quello che riguarda il vincitore della categoria, finale che arriva nel corso di questa quarta serata appena iniziata e che vedrà ora sfilare nuovamente sul palco tutti i 26 big in gara che dopo la serata cover di ieri sera, torneranno a esibirsi dando voce alla propria canzone in gara.

Di ieri sera la prima classifica generale relativa alla cover mentre per quanto riguarda la competizione in toto, è stata diffusa solo una classifica parziale che ha reso nomi i primi 10 nomi della classifica. Primo, fin dall’inizio del Festival, il cantante Ermal Meta con la sua Un milione di cose da dirti, dato anche come uno dei favoriti a vincere questa particolare 71esima edizione della gara canora.