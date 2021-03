Omaggio questa sera al grande Renato Carosone sul palco dell’Ariston. Serata intensissima sul palco del Festival di Sanremo dove uno dopo l’altro stanno sfilando i 26 big in gara con frenetica tranquillità alla luce dei tanti cambi che la scaletta ha subito nel corso della serata. Dopo la serata delle cover, caduta il 4 marzo e volutamente dedicata al grande Lucio Dalla con una performance indimenticabile dei Negramaro, questa sera Fiorello omaggia Renato Carosone insieme a Enzo Avitabile e i Bottari.

Fiorello omaggia Carosone all’Ariston

Non è proprio del tutto un caso che sul palco dell’Ariston abbia fatto irruzione l’anima di Renato Carosone: la Rai lancia infatti il film sul cantautore, pianista e compositore italiano morto il 20 maggio del 2001.

Si chiamerà Carosello Carosone e sarà trasmesso il prossimo 21 marzo.

A rendere omaggio al grande pianista classico e jazzista, noto per essere stato uno dei più grandi interpreti e autori della canzone napoletana e più in generale della musica leggera italiana, questa sera sul palco dell’Ariston, è Rosario Fiorello e non lo fa da solo. Con lui sul palco dell’Ariston anche il grande sassofonista nonché compositore e cantautore italiano Enzo Avitabile, all’anagrafe Vincenzo Avitabile.

Quarta serata di intense emozioni: verso la finale del Festival

L’omaggio a Renato Carusone, poi divenuto Carosone, arriva a metà di una serata ricca di eventi e di ospiti: dall’arrivo sul palco di Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, alla ridiscesa delle scale di Barbara Palombelli, questa sera spalla femminile di Amadeus. E ancora Mahmood, che si è cimentato in un variegato medley dei suoi più grandi successi, e ancora Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che insieme hanno portato al Festival il loro ultimo brano, Pezzo di Cuore. Una puntata importantissima poi soprattutto per le Nuove Proposte, categoria cui a inizio puntata è stato decretato il vincitore: Gaudiano, con la sua Polvere da Sparo.