Sanremo 2021, la classifica generale dal primo all'ultimo posto dopo la quarta serata: verso la finale del Festival

Volge al termine questa lunga serata del Festival di Sanremo, la quarta che si fa anticipatrice di quella che sarà la finale, prevista per sabato sera 6 marzo. Ad animare il teatro Ariston questa sera ci hanno pensato tutti i big in gara che, tutti e 26, sono tornati a esibirsi sul palco per la seconda volta con il proprio brano in gara a Sanremo. Serata anche di vittorie: vince la categoria Nuove Proposte il cantante Gaudiano con la sua Polvere da sparo.

Festival di Sanremo: la classifica al termine della quarta serata

Dopo 5 ore di diretta volge al termine anche questa penultima serata del Festival di Sanremo, e si conclude con un preludio, uno scenario già ben definito su quella che sarà la serata di domani.

Tantissimi gli ospiti di questa sera: da Mahmood, che si è esibito portando sul palco un medley dei suoi più grandi successi, ad Alessandra Amoroso che ha portato sul palco con lei prima l’amica cantante Emma Marrone e poi l’attrice Matilde Gioli per un lungo dialogo sul mondo dello spettacolo, messo in ginocchio dalla pandemia.

Verso la finale: la classifica generale dal primo all’ultimo posto

Non è mancato qualche piccolo intoppo per Amadeus costretto sul finale a bloccare per qualche minuto lo spettacolo alla luce di un problema tecnico durante l’esibizione di Francesco Renga che ha dovuto esibirsi due volte di seguito in via del tutto eccezionale.

Arriva in questi momenti la classifica generale, l’ultima prima di quella che sarà la serata di sabato, serata ufficiale della finale di questa 71esima edizione del Festival. Due le classifiche che arrivano sul finale: una prima classifica riguardante la sola serata, data dai risultati frutto del voto della Sala Stampa; e una seconda classifica, quella invece generale che si basa sulla somma di tutti i voti percepiti nel corso di queste 4 serate del Festival.

Si attende la serata di domani sera per scoprire la classifica finale, quella che darà alla luce il vincitore della 71esima edizione del Festival che sarà deciso, con peso del 34%, anche dal pubblico a casa.

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA SERATA dopo il voto della SALA STAMPA:

Colapesce e Dimartino Maneskin Willie Peyote La Rappresentante di Lista Ermal Meta Noemi Arisa Irama Malika Ayane Madame Francesca Michielin e Fedez Orietta Berti Coma_cose Max Gazzè Lo Stato Sociale Fulminacci Annalisa Extraliscio ft davide toffolo Ghemon Gaia Fasma Francesco Renga Bugo Gio Evan Aiello Random

LA CLASSIFICA GENERALE del FESTIVAL di SANREMO 2021 (voto di Demoscopica, Orchestra e Sala Stampa) :