A Domenica In, nella puntata dedicata a Sanremo, sono ospiti anche i secondi classificati di questa edizione del Festival: Fedez e Francesca Michielin. Nel corso della chiacchierata con Mara Venier i due cantanti svelano dettagli inediti sulla loro collaborazione e la conduttrice, presa da uno scatto di rabbia, difende Fedez dalle critiche piovute in questi giorni su di lui e sulla moglie, Chiara Ferragni.

Le polemiche su Fedez e il supporto di Chiara Ferragni

A Domenica In si accende il dibattito sulla partecipazione di Francesca Michielin e Fedez al Festival di Sanremo. La coppia si è classificata al secondo posto con il brano Chiamami per nome, alle spalle dei vincitori: i Maneskin.

Ma, sino a poche ore prima della finale di ieri sera, è esplosa la polemica sui social che vede coinvolto Fedez e la moglie, Chiara Ferragni. Molti hanno puntato il dito contro la popolare influencer, accusata di aver voluto influenzare il televoto invitando i suoi numerosissimi follower a votare il marito e la Michielin per farli vincere, anche attraverso la voce del figlio Leone. In studio la giornalista Francesca Barra difende a spada tratta la Ferragni: “Chiara ha appoggiato suo marito come avremmo fatto tutte“.

Mara Venier difende Fedez a spada tratta

“L’effetto Ferragni non c’era perché all’ultimo volto hanno stravinto i Maneskin“, ammette Fedez spiegando come l’effetto mediatico della moglie alla fine non sia stato così influente.

Prende parola anche Mara Venier, che difende il rapper e l’influencer ricordando il loro prezioso contributo in emergenza pandemica e spegnendo di fatto ogni polemica superflua: “Nel momento della pandemia lui e sua moglie Chiara hanno fatto cose molto importanti, di grande generosità. Guardiamo quello che hanno fatto questi due ragazzi, come hanno messo a disposizione i loro nomi, il loro lavoro per aiutare e dare tanti soldi a chi ne aveva bisogno“.

Il lodevole gesto di Francesca Michielin

La chiacchierata coinvolge anche Francesca Michielin, che rivela come abbia supportato Fedez, spesso colto da agitazione e momenti di crisi: “Tanta meditazione, sedute psicologiche, una sana alimentazione, dormire 8 ore al giorno e idratarsi molto“. Fedez spiega: “La mia terapista la sentivo prima di salire sul palco, mi diceva di stare tranquillo“.

La cantante, successivamente, spiega tutta la verità dietro il suo nuovo taglio di capelli. Ha fatto parecchio chiacchierare, infatti, il netto taglio di capelli che la Michielin ha mostrato in questa partecipazione al Festival.

Dietro la verità della giovane cantante si cela un bellissimo e lodevole intento: “Sì mi sono tagliata i capelli il giorno prima per donarli, volevo donarli a un’associazione che li dona a donne che li hanno persi, e che magari hanno avuto malattie come il cancro. Li avevo molto lunghi e ho voluto farlo“.

Approfondisci

Chiara Ferragni, Instagram: invita i followers a votare per Fedez e Francesca Michielin, Leone dice: “Votate il papà”

Chiara Ferragni invita a votare il marito Fedez a Sanremo: scoppia la polemica contro l’influencer