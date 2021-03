Chiara Ferragni è una forza comunicativa da 22 milioni di follower su Instagram e il suo appello a votare il marito Fedez, concorrente al Festival di Sanremo non è certo passato inosservato. Molti osservatori sui social si sono lamentati proprio perché l’influencer può contare su un vero e proprio esercito di voti. Le rimostranze sono state raccolte dal Codacons, che non certo per la prima volta si scaglia contro la coppia Chiara Ferragni e Fedez.

Chiara Ferragni su Sanremo: “Votate Fedez“

Mentre Fedez cantava a Sanremo insieme a Francesca Michielin, Chiara Ferragni da casa seguiva la kermesse con il figlio Leone.

Non potevano mancare Storie su Instagram a sostegno del marito, arrivato poi secondo nella competizione.

Chiara Ferragni ha invitato i follower a votare Fedez, divulgando il suo codice di televoto. Un normalissimo sostegno da parte della moglie, che in questo caso è la più famosa influencer al mondo.

Una Storia di Chiara Ferragni su Fedez

La polemica contro Chiara Ferragni

Le lamentele per quello che alcuni utenti hanno visto come un comportamento scorretto hanno iniziato a circolare sui social. Molti hanno dichiarato che dava un vantaggio impensabile per gli altri cantanti, data l’immensa audience che Chiara Ferragni ha a portata di cellulare.

L’accusa del Codacons a Chiara Ferragni e Fedez

Le rimostranze sono state riprese dal Codacons: “Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata“, ha dichiarato ad Adnkronos.

Il Codacons ha assicurato che chiederà “alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa” per verificare se l’appello di Chiara Ferragni a favore di Fedez ha avuto o meno peso (il televoto influisce per il 33% sulla competizione).

L’associazione ritiene comunque che “un’utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione” del regolamento di Sanremo e delle delibere Agcom. Per questo assicura che “in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021“.

Fedez a Sanremo

Fedez ha partecipato a Sanremo in coppia con Francesca Michielin, con il brano Chiamami per nome, arrivato secondo dopo i Maneskin.

Il rapper non ha nascosto momenti di commozione sul palco dell’Ariston, piangendo al termine dell’esibizione, proprio come sfogo dopo l’ansia di doversi esibire a Sanremo.

Certamente la pressione è tanta, ma Fedez ha potuto sempre contare sull’appoggio della moglie Chiara Ferragni e del figlio Leone, che lo hanno sostenuto a distanza. Il rapper e l’influencer sono in attesa della prima figlia, di cui potrebbero aver svelato le iniziali del nome scelto proprio durante la kermesse sanremese.

