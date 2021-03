Appuntamento diverso dal solito con Che Tempo che fa: Fabio Fazio in smart working dopo l’intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi. “Sono la sua supplente“, ha annunciato Luciana Littizzetto, prima di dare la parola al conduttore che, da casa, ha parlato delle sue condizioni di salute.

Fabio Fazio a casa: Luciana Littizzetto “supplente” a Che Tempo che fa

La puntata di Che Tempo che fa di ieri si è svolta in modo insolito, con Luciana Littizzetto alla conduzione, accompagnata da Filippa Lagerback, a causa dell’assenza di Fabio Fazio: “È Superman, ma ha ancora bisogno di stare un po’ tranquillo“.

Il conduttore si è sottoposto a un intervento chirurgico e, per l’appuntamento che segue la conclusione del Festival di Sanremo, è stato presente in smart working, quindi collegato da casa.

Fabio Fazio operato: le condizioni del conduttore

In apertura, Fabio Fazio ha parlato delle sue condizioni di salute dopo un’operazione alla trachea subita nei giorni scorsi: “La cosa è stata un po’ più impegnativa di quanto mi aspettassi, lo spavento è passato, ma quando si va a toccare la zona della trachea devo stare un po’ attento“.

Poco dopo, il conduttore di Che Tempo che fa ha ironizzato sulla situazione: “Il medico mi ha prescritto di stare 15 giorni lontano da te“, ha detto a Luciana Littizzetto.

La puntata del 28 febbraio scorso era stata sospesa, e Fabio Fazio potrebbe stare ancora qualche giorno lontano dagli studi Rai, seguendo da casa il suo format, per concludere il periodo di riposo necessario dopo l’operazione.

I Maneskin tra gli ospiti di Che Tempo che fa

Nella puntata di ieri, una ricca rosa di ospiti tra cui la band dei Maneskin, vincitrice della 71esima edizione del Festival di Sanremo appena conclusa. Tra i nomi nella scaletta, Zlatan Ibrahimovic, Antonella Clerici, Carlo Cottarelli, Franco Locatelli, Renato Brunetta, Concita De Gregorio e Massimo Giannini.

“Ringrazio tutti, scusate per questa assenza forzata che spero termini presto“, ha concluso Fazio in chiusura di serata. Il rientro del presentatore potrebbe essere previsto per l’appuntamento del 21 marzo prossimo.

