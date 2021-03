La figlia di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post in cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip confessa di soffrire di una malattia comune a molte donne. Al post ha risposto anche con un messaggio di solidarietà la madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria e la malattia: soffre di endometriosi

La rivelazione è arrivata pochi giorni prima dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, ancor più di fondamentale importanza nell’anno della pandemia, che ha messo in evidenza il pesante divario tra uomo e donna soprattutto in ambito lavorativo.

Marzo però è anche il mese dedicato ad una malattia che colpisce molte donne, Guenda Goria inclusa. Così ha scritto sul suo profilo: “Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere“.

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, poi ha continuato: “Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi“. Come sottolineato dalla stessa, “è una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali“.

Cos’è l’endometriosi, che colpisce 1 donna su 10

Quella descritta da Guenda Goria, è una malattia subdola di cui soffre 1 donna su 10 in Italia. L’endometriosi “consiste nella localizzazione del tessuto endometriale, che di norma si trova all’interno dell’utero, al di fuori o comunque in posizione anomala“. Questo comporta accumuli di cellule endometriali in qualsiasi posizione, come le anse intestinali, le pareti del fegato o nei polmoni.

L’endometriosi è tanto comunque quanto facile da confondere con altre malattia o disturbi. Gli esperti hanno rilevato un ritardo diagnostico medio di 7-9 anni, nel 2019.

Alla base, la scarsa conoscenza della malattia. Sembra essere anche questo il caso di Guenda Goria: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va“.

Il messaggio di Maria Teresa Ruta alla figlia Guenda

Al post di Guenda Goria, hanno risposto in tantissime. Tra queste, alcune vecchie conoscenze dell’esperienza appena conclusa nella Casa del GF Vip, come Franceska Pepe, che ha commentato con un “Sei un fiore“.

Più articolato il messaggio della madre, Maria Teresa Ruta: “Amore mio dolce e sensibile, fragile e preziosa, unica, un’altra sfida ti aspetta, ma non sei e non sarai mai sola“.

