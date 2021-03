Sebastiano Vitale è Revman, il rapper-poliziotto: la storia e la nascita di una musica al servizio della giustizia

Due mondi intrecciati e abbracciati da una sola anima, quella di Sebastiano Vitale che però, nella scena musicale italiana ha anche un altro nome, Revman. Rapper nella vita, ma anche agente di polizia, Sebastiano Vitale si racconta a The Social Post partendo dagli albori, dal profondo senso di giustizia che prima lo ha indirizzato verso la Polizia di Stato e che poi ha segnato indelebilmente il suo percorso artistico. Musica e giustizia sono proprio il La del del suo estro artistico che trasforma temi sociali in testi e accordi.

Revman e Sebastiano si raccontano ora proprio alla luce del suo ultimo singolo, Il Gelo: un brano frutto dell’isolamento forzato dovuto al lockdown per la pandemia di Coronavirus in cui la fanno da padroni il senso di solitudine, distanza, freddo che hanno agitato e scompigliato l’animo di centinaia di migliaia di persone forzatamente chiuse nelle mura della propria stanza.

Uno spaccato di realtà da quale però emerge con forza un messaggio di speranza e fiducia defilata nello spiraglio di luce che si scorge alla fine del tunnel.

Sebastiano Vitale è Revman: le due anime del rapper

Partiamo dalle basi, perché Revman?

Questo nome non ha un significato in particolare, è nato così, dal nulla, mi piaceva il suo suono.

Nel tempo però ho cercato di dargli un senso e ho capito che le lettere da cui è formato potevano essere un acronimo, le iniziali di parole che per me hanno un forte significato. Rispetto, Energia, Verità, Musica, Amore e Natura.

Revman ma anche e soprattutto Sebastiano Vitale: chi sono queste due anime?

Sebastiano è un ragazzo cresciuto in un piccolo paese di periferia, uno di quei luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, dove le nuove generazioni per ingannare quest’ultimo e non finire nei guai devono inventarsi qualcosa. Nel mio caso la musica è stata l’opera dell’ingegno di carattere creativo che mi ha permesso di essere impegnato e diventare un rapper conosciuto con il nome d’arte Revman dai messaggi di denuncia e riscatto, rivolti soprattutto ai più giovani.

Ho sempre sognato di vivere in una grande città.

Oggi vivo a Milano e per me questo rappresenta un grande traguardo. Mi sento di avercela fatta due volte: la prima quando sono arrivato in questa città ambientandomi e raggiungendo delle soddisfazioni lavorative, cosa non facile per chi viene da una piccola periferia; la seconda quando mi sono reso conto di poter continuare a fare la musica che mi piace senza essere influenzato da una Major ma preservando la mia identità e i valori che mi contraddistinguono.

Due mondi in una sola persona e il senso di giustizia come spirito guida

Tu rappresenti due mondi, quale strada è stata battuta prima e come si coniugano?

Il rap ho iniziato a farlo quando avevo 16 anni, ho iniziato per gioco, ma nel tempo, da ragazzo, sono arrivato a conoscere e a collaborare anche con nomi illustri della scena rap italiana. Ho sempre fatto un rap improntato sul sociale, essere al servizio della comunità è sempre stato qualcosa che ho sognato di fare.

Entrambi i due mondi che mi rappresentano fanno parte del mio universo e sono un vero e proprio stile di vita. Sono molto contento quando incontro qualcuno che va oltre, che rispetta chi sono e apprezza le mie canzoni, complimentandosi per questo mio “abbinamento“.

Revman, nome d’arte di Sebastiano Vitale

La fede nella giustizia e la musica come strumento di denuncia

Quanto la tua vita quotidiana influenza il tuo estro artistico?

Molto. Spesso scrivo quello che quotidianamente vivo, sento e avverto. Nei miei brani si nota spesso la mia sensibilità verso il mondo esterno.

Quale pensi che sia la potenzialità del mezzo musicale relazionato al tuo personale percorso di vita?

Si può “denunciare” con la musica?

Il mio personale percorso di vita mi arricchisce quotidianamente e l’esperienza acquisita mi permette di tramandare in musica importanti messaggi alle nuove generazioni. Per me è questa la mia potenzialità!

C’è un momento in cui prevale il tuo lato artistico o il tuo lato lavorativo o è una continua convivenza?

Entrambi gli status convivono in me in maniera equilibrata. Quando scrivo un nuovo pezzo ho sempre in mente da dove vengo, chi sono e cosa rappresento. Quando mi trovo a comunicare con le nuove generazioni, il mio linguaggio artistico, molto vicino al loro, mi permette di rompere subito il ghiaccio e a creare sintonia. Ciò che faccio avvicina i giovani ragazzi alle istituzioni e alla legalità.

La paura del diverso: le critiche verso chi abbatte gli stereotipi

Hai mai ricevuto critiche per la tua attività di rapper che promuove la legalità?

Spesso. Accade quando abbatti uno stereotipo e vai controcorrente. Qualcuno dice che non sono un rapper e qualcun altro critica il lavoro che faccio nella mia vita di tutti i giorni. Entrambi i casi fanno notare quanto per la nostra società sia difficile accettare le diversità.

Il diverso solitamente spaventa poiché pone di fronte a qualcosa di non catalogabile negli schemi del prevedibile e del consueto, contribuendo a porre numerosi interrogativi e sollevando incertezze. I modi di vivere la vita sono diversi e infiniti. La diversità deve essere uno stimolo per approcciarsi all’esistenza con una giusta disponibilità verso il possibile, associando questo concetto alle numerose potenzialità che, invece di spaventare, sono in grado di arricchire.

Il Gelo, il brano figlio della solitudine da lockdown

Parlami de Il Gelo e delle esigenze comunicative che ti hanno portato a parlare di pandemia, freddo e solitudine

Lo scorso anno è stato difficile per tutti, vedere tanta tristezza all’improvviso ha fatto sì che vivessimo in una zona fredda e gelata. Secondo me una delle cose più scioccanti è stata vedere i camion di Bergamo, è stato straziante. La solitudine è stata pesante per tutti, soprattutto per chi come me era lontano da casa, preoccupato per i suoi affetti. Nella mia stanza chiuso e da solo ho raccolto tutte le mie emozioni e i miei sentimenti trasformandoli nel brano Il Gelo, per lanciare un messaggio di vicinanza a chi è lontano, a chi è in difficoltà.

