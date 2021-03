È ufficiale, Ultimo e Jacqueline Luna sono usciti allo scoperto. Le voci che in questi giorni impazzavano sui social, sui blog e sulle riviste di gossip sono state confermate: il cantante e la figlia di Heather Parisi sono una coppia. Ad annunciarlo sono stati loro stessi con una foto sui profili social che non lascia spazio a dubbi.

L’ufficializzazione su Instagram

Da quando Very Inutil People ha pubblicato le loro storie Instagram di una comune gita in barca, i fan sono impazziti: tra Ultimo e Jacqueline Luna c’è un flirt? Mentre il post di lei ritraeva semplicemente il cantante intento a suonare sulla barca al tramonto, quello di lui rivelava un atteggiamento ben più intimo.

La conferma della loro storia d’amore è arrivata ora su Instagram degli scorsi giorni, tramite due foto speculari sui loro profili. Più discreta lei, con un post che li ritrae mentre si abbracciano felici sulla barca al tramonto; più esplicito Ultimo, con un post che li fotografa mentre si baciano al tramonto in riva all’oceano. I fan sono entusiasti: quali sorprese riserverà la nuova coppia?

post instagram di Ultimo con Jaqueline Luna Di Giacomo

Chi è Ultimo, chi è Jacqueline Luna

Lui, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, romano, classe 1996, cantautore.

Dopo molta gavetta e qualche delusione, approda finalmente sul palco dell’Ariston nel 2018, vincendo il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte col brano Il ballo delle incertezze. Tornato a Sanremo nel 2019, si piazza al secondo posto tra i Big con il pezzo I tuoi particolari. Legato sentimentalmente per anni a Federica Lelli, i due si sono lasciati quando lui, per impegni professionali, si è distaccato sempre più da Roma. Durante il lockdown si chiacchierava di un possibile ritorno tra i due, ma, dopo queste foto, ormai è chiaro che il cuore del cantautore romano batta per un’altra.

Lei, Jacqueline Luna Di Giacomo, romana, classe 2001, studentessa di recitazione. Figlia della showgirl Heather Parisi e dello stimato ortopedico Giovanni di Giacomo, nonostante sia una figlia d’arte, ha sempre preferito vivere lontana dai riflettori. Dopo aver vissuto qualche anno a Hong Kong con la madre, è tornata in Italia. Ora vive tra Roma e Los Angeles, dove studia recitazione.

