Scesa dal palco dell’Ariston alla fine del Festival di Sanremo, Elodie si è ritrovata a dover rispondere ad alcune critiche che, usando un eufeminismo, “la prendono larga”. Sotto ad un post che condivideva il video del suo provino a X-Factor, Elodie ha letto alcune cose che ha voluto commentare tramite storie su Instagram, attaccando apertamente gli autori degli stessi.

Elodie su Instagram risponde agli insulti

La cantante Elodie, protagonista della seconda serata del Festival appena concluso, dove ha parlato della sua delicata storia personale e degli inizi nel mondo della musica, è finita al centro di alcuni brutti commenti.

Come racconta lei stessa sul suo profilo Instagram, si è imbattuta in un post su un suo vecchio provino a X-Factor. Qui, una 19enne Elodie si esibisce di fronte a Morgan, Mara Maionchi e Simona Ventura: era l’edizione del 2009, ma Elodie non fece molta strada, così come per Amici dello stesso anno. Il successo in un talent arriverà solo nel 2015, col secondo posto ad Amici, che ne ha poi lanciato la carriera.

Ebbene, sotto quel video risalente ormai a 12 anni fa, Elodie ha letto pesanti critiche per il suo aspetto e abbigliamento. La stessa cantante ha voluto così rispondere direttamente alle critiche: “Ho letto un po’ di commenti, un po’ senza senso.

Tipo: ‘è una piccola trans’... Non sono una trans, ma non credo sia un’offesa“.

Elodie sbotta contro gli hater: “Stro**i frustrati“

La cantante e compagna di Marracash prosegue poi citando altri insulti letti: “‘Si vede che è cresciuta e si è rifatta come tutte le altre’, non sono rifatta ma pure se fosse anche qua: i ca**i vostri?“. E ancora: “Terzo: ‘va a fare il provino con questi vestiti, guarda’: non avevo una lira, mi son messa un pantalone e una maglietta, avevo 18 anni“. Già negli anni scorsi e ancora sul palco dell’Ariston, Elodie ha raccontato della sua infanzia in povertà e delle difficoltà che ha attraversato, arrivando anche a pensare di abbandonare del tutto la musica.

Verso questi hater che hanno commentato così acidamente un provino di 12 anni fa, Elodie sbotta: “Ci stanno un sacco di stro**i frustrati, a commenta’ il video di una ragazzina di 18 anni… Che tristezza infinita“.

