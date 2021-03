Una vera e propria “rivoluzione” quella dell’artista romano Akes che proprio così ha voluto chiamare il suo ultimo album, uscito lo scorso 21 gennaio. Un percorso tra le 9 tracce che raccontano la sua personale ribellione e che, musicalmente parlando, attingono sfumature dall’urban rap, radici del rapper, per protendersi sino ad una nuova rivisitazione dell’hip-hop. Desideroso di sperimentare strade ancora poco battute mescolandole ad una buona dose di distopia, quello di Akes è possibile definirlo un viaggio nel futuro, un domani prossimo, intimo e personale, proprio dell’artista.

Per The Social Post Akes si immola a traghettatore, Virgilio di se stesso errando nel suo ultimo album, Revolution, raccontandoci luci e ombre dei suoi 9 brani attraverso un vero e proprio track by track.

Revolution, il viaggio nel futuro di Akes

“Ribellione“ ma anche e sopratutto stravolgimento dello stereotipo portato alla sua estremizzazione con un latente ma costante sguardo ad un futuro che non si limita ad essere il domani. Così Akes entra nel vivo dei suoi brani, entrando nei dettagli di genesi e significati di testo, musica, innovazioni, stravolgimenti. Il track by track dell’artista alla luce dell’uscita del nuovo videoclip Errore 404.

Guarda il video:

IL track by track di Revolution, l’ultimo album di Akes

Revolution : “Volevo scrivere un pezzo che fosse diviso in due parti, passato e presente, delusione e ribellione nello stesso brano. Non l’avevo mai fatto e sognavo di stendere una canzone così da tempo, ho raccolto sufficienti esperienze e così ho deciso che quella doveva essere l’intro del nuovo album“



: “Il producer Alessandro Gemelli mi ha fatto sentire alcuni beat di prova, e tra questi c’era la traccia che poi sarebbe diventata “Dejavu”. Inizialmente avevo pensato a una struttura più corta ma poi Dj Baro dei Colle del Fomento mi ha suggerito di scambiare la prima strofa con la seconda e di ripetere il ritornello, ho pensato fosse un’ottima idea e ho seguito il consiglio“ Loop: “Si tratta dell’unico pezzo del disco dove le linee vocali sono state inserire su una produzione dalle ricercate sonorità electro. La ragazza che compare nel videoclip incarna il simbolo della ribellione, una figura che ho pensato potesse rappresentare al meglio la mia visione“

Errore 404, Akes: “Ho scritto il ritornello piangendo“