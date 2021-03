Dopo il trionfo a Sanremo, i Maneskin hanno raccontato un po’ della loro storia ai microfoni de Le Iene, e l’enigmatico frontman della band, Damiano, ha fatto alcune rivelazioni sulla sua vita privata, da tempo oggetto di interrogativi soprattutto in merito alle voci di una relazione in corso con la bassista della formazione, Victoria De Angelis.

Damiano dei Maneskin rivela un flirt con una donna più grande

La vita privata dei membri dei Maneskin è oggetto di curiosità per i fan della band. In tanti si sono chiesti per chi batta il cuore degli artisti vincitori di Sanremo 2021, e un’intervista de Le Iene ha acceso un’altra luce sul loro percorso sentimentale lontano dai riflettori.

Damiano, frontman del gruppo, ha rivelato di aver avuto un flirt con una donna più grande di 16 anni, rapporto che risale a quando il cantante era 18enne.

Alla trasmissione di Italia 1, l’artista ha affrontato la questione dei rumor sulla presunta storia d’amore con la bassista della band, Victoria De Angelis, unico volto femminile dei Maneskin che molti vorrebbero al suo fianco come fidanzata. In questo caso, però, il mistero non sembra svelato: “Se ho avuto una storia con lei? Se vi piace ve lo lascio credere…“.

Victoria dei Maneskin: la storia con un collega famoso

Sullo stesso interrogativo, la diretta interessata si è limitata a un tiepido “Chissà…”, prima di svelare di aver avuto un flirt con un collega famoso di cui, però, non ha fornito il nome.

Victoria De Angelis ha poi rivelato di aver incassato un due di picche e di aver avuto un’avventura sentimentale con una ragazza: “È andata bene, anche duratura“. La bassista ha smentito poi l’ipotesi di una relazione con uno degli altri due componenti della band, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Approfondisci

Sanremo 2021, ai Maneskin la vittoria meno banale di un Festival insolito

Maneskin: tutte le curiosità sulla band